La nouvelle interface de Google Docs et Drive est disponible dès aujourd’hui

Les refontes très attendues de Google Workspace commencent à être déployées, et les utilisateurs de longue date remarqueront sans doute certains changements.

Google a commencé à déployer une interface utilisateur mise à jour pour Google Drive, Docs, Sheets et Slides, destinée à s’intégrer dans ses directives de conception Material Design 3. En effet, les barres d’outils de Google Docs, Sheets et Slides ont toutes été mises à jour afin de réduire l’encombrement et de donner aux applications un aspect plus moderne tout en améliorant l’expérience utilisateur.

Les applications fonctionnent toujours de la même manière qu’avant, mais Google écrit dans un article d’annonce qu’elles devraient maintenant être un peu plus « simplifiées », avec moins d’encombrement et quelques améliorations et ajouts. Elle s’avère analogue au nouveau look de Gmail, ce qui est logique étant donné que Google indique qu’elle essaie de « rationaliser les parcours de collaboration de base à travers nos produits ».

Les trois applications sont désormais dotées d’une nouvelle barre d’outils au design plus long, en forme de pilule, et moins encombrée, selon Google. Les boutons de changement pour les tailles de police, qui étaient auparavant quatre boutons individuels, ont été condensés en un menu déroulant et un seul signe plus ou moins. Outre ces modifications structurelles, la barre d’outils et les zones de commentaires à l’intérieur des documents ont été peintes en bleu clair, ce qui correspond à l’aspect de la conception Material You de Gmail.

Google semble ajouter quelques teintes plus sombres à des éléments tels que la barre d’outils et les commentaires pour les faire ressortir de la page blanche d’un document. Le bouton « Partager » est également plus arrondi, contrairement au rectangle à coins arrondis que Google utilise actuellement pour ce bouton.

Un déploiement progressif

Google indique que la nouvelle version sera déployée au cours des 15 prochains jours pour les utilisateurs des domaines à diffusion rapide et que tout le monde devrait l’avoir d’ici le 25 mars. L’entreprise indique que tous les utilisateurs de Workspace et les utilisateurs personnels, ainsi que les personnes qui utilisent encore les anciens plans G Suite Basic et Business, en bénéficieront.

Ces mises à jour de Material You renforcent la nature déjà robuste de la suite Google, permettant aux utilisateurs de créer et de collaborer sur des projets plus rapidement et avec une esthétique plus agréable.