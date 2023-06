by

WhatsApp passe enfin à un design inspiré de Material You

Si vous prenez le temps de réfléchir aux applications de base que la plupart d’entre nous installent sur nos smartphones Android, WhatsApp est susceptible de venir assez rapidement à l’esprit. Et si c’est le cas, nous ne pouvons pas vraiment vous en vouloir. Cette application de messagerie instantanée chiffrée de bout en bout est certainement l’une des options les plus complètes du Google Play Store.

En ce qui concerne Google, son thème Material You a eu un impact considérable. Introduite initialement avec Android 12, elle a apporté une ambiance plus unifiée à l’interface utilisateur d’Android. Aujourd’hui, nous attendons Android 14 et le style est toujours bien présent. Cela en dit long !

En fait, l’impact est tel qu’il a même commencé à s’infiltrer dans des applications n’appartenant pas à Google. Ce qui, en général, est une bonne chose, car cela permet d’unifier l’aspect et la convivialité des menus d’options et de paramètres. Cela a pris un certain temps, mais WhatsApp fait enfin partie des inspirés, comme en témoigne ce rapport de WABetaInfo.

L’équipe a réussi à noter ce changement dans la version 2.23.12.3 de la version Beta de WhatsApp pour Android. Ce qui pourrait s’avérer être le début d’une refonte plus importante semble s’inscrire dans la droite ligne des directives Material Design 3.

Cette dernière version se concentre sur le remaniement des boutons d’options pour s’adapter à l’esthétique générale. Ceux d’entre vous qui ont été vigilants savent qu’il ne s’agit que d’une nouvelle étape sur cette voie, car la société détenue par Meta a déjà remanié la barre de navigation dans une précédente version bêta.

Comme il s’agit d’une version bêta, on ne peut pas dire avec certitude quand elle sera prête pour une version live plus large. Néanmoins, vous pouvez rejoindre le programme bêta pour vérifier les nouveautés.