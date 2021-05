Twitter veut également suivre les utilisateurs d’iPhone, une alerte s’affiche

« Cette version d’iOS nous oblige à demander la permission de suivre certaines données de cet appareil pour améliorer vos publicités. Nous utilisons des informations sur votre activité reçue d’autres applications et sites Web pour vous montrer des publicités plus personnalisées, aider à maintenir la gratuité de Facebook, soutenir les entreprises qui comptent sur les publicités pour atteindre leurs clients ».

À première vue, l’approche de Twitter est beaucoup plus conviviale que celle de Facebook, car le géant des réseaux sociaux a adopté une stratégie plutôt agressive , en disant aux utilisateurs qu’ils doivent autoriser le suivi, faute de quoi ses applications pourraient ne plus être gratuites.

« Plus de choix pour des publicités personnalisées sur iOS 14.5+. Continuez à recevoir des publicités personnalisées en autorisant Twitter à recueillir sur cet appareil les données collectées par d’autres sociétés et provenant des applications que vous utilisez et des sites que vous consultez. Vous pouvez décider d’autoriser ce suivi dans l’invite iOS. Vous pourrez toujours modifier ce choix ultérieurement dans les réglages de votre appareil. », indique l’invite.

La dernière version de Twitter pour iOS affiche désormais une invite qui demande aux utilisateurs d’autoriser le suivi à travers d’autres apps et sites Web afin d’obtenir des publicités plus pertinentes .