Apple dévoile deux nouveaux bracelets et un nouveau cadran pour l’Apple Watch Pride

Apple vient d’annoncer de nouveaux gadgets pour l’Apple Watch, cette fois à l’occasion du mois des fiertés. L’annonce comprend deux nouveaux bracelets Apple Watch Pride Edition, ainsi qu’un nouveau cadran de montre qui sera disponible dans une prochaine mise à jour logicielle.

Les nouveaux bracelets Apple Watch s’appellent Bracelet Boucle unique tressée Pride Edition et Boucle Sport Nike Pride Edition, et combinent évidemment les couleurs de l’arc-en-ciel pour un look très unique.

Le géant technologique basé à Cupertino a fourni une description très détaillée des bracelets, expliquant que chaque petite couleur a été soigneusement sélectionnée pour avoir une signification réelle.

« Grâce à son tissage unique extensible aux couleurs du drapeau Pride, le bracelet Boucle unique tressée Pride Edition est ultra-confortable et particulièrement facile à enfiler ou à retirer. 16 000 filaments de polyester recyclé sont entrecroisés autour de fils de silicone ultra-fins à l’aide d’un métier à tresser haute précision, puis découpés au laser à la longueur souhaitée, pour un confort incomparable. Le bracelet offre une sensation de douceur et de texture au toucher et il résiste à l’eau comme à la transpiration », explique Apple.

« Apple supporte avec fierté les organisations qui soutiennent la cause LGBTQ et qui œuvrent à faire évoluer la société, notamment Encircle, Equality North Carolina, Gender Spectrum, GLSEN, la Human Rights Campaign, PFLAG, le National Center for Transgender Equality, SMYAL et The Trevor Project aux États-Unis, ainsi qu’ILGA au niveau international », poursuit le géant à la pomme croquée

Le bracelet Boucle unique tressée Pride Edition est disponible en 12 longueurs différentes et est entièrement fabriqué à partir de fil recyclé extensible entrelacé de fils de silicone.

Les bracelets seront mis en vente ce mois-ci

En ce qui concerne le cadran de montre, Apple affirme une fois de plus que tout ce qui se trouve sur l’écran a un but. « Avec la rotation de la couronne numérique, les fils du cadran de la montre défilent à l’infini et s’animent en levant le poignet. Pour la première fois, Apple inclut également la nouvelle fonctionnalité App Clip dans l’emballage du bracelet pour offrir aux clients un moyen simple et pratique d’accéder immédiatement au nouveau cadran de montre correspondant », explique la société.

Le nouveau cadran apparaîtra dans une future mise à jour de watchOS, tandis que les nouveaux bracelets seront mis en vente le 25 mai au prix de 99 euros pour le bracelet Boucle unique tressée Pride Edition et de 49 euros pour le Boucle Sport Nike Pride Edition.