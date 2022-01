Un développeur crée le jeu nostalgique Nokia Snake pour Raspberry Pi Pico

Dans la mémoire de beaucoup de gens, Snake était l’âme des téléphones Nokia de la fin des années 90 et du début des années 2000. Cependant, le jeu existe depuis bien plus longtemps que cela, et il continuera à vivre à l’avenir. C’est au moins en partie grâce à des développeurs qui le maintiennent en vie en l’implémentant sur de nouvelles plateformes.

Alors que nous avons vu beaucoup de projets Raspberry Pi par le passé, un développeur nommé Hari Wiguna a créé le nostalgique jeu Snake de Nokia pour son Raspberry Pi Pico. Il a écrit le jeu en MicroPython et le code du jeu est disponible sur GitHub.

La configuration matérielle du Raspberry Pi Pico de Hari Wiguna comprend cinq boutons pour contrôler le mouvement du serpent et un écran OLED de 128 x 64 pixels pour visualiser le jeu.

Le principe de base du jeu reste le même : vous mourez si vous heurtez les murs ou si vous vous heurtez vous-même. Et le serpent accélère à mesure qu’il s’allonge. Ce qui rend cette implémentation du jeu du serpent unique, c’est que le serpent se déplace en glissant pendant le jeu.

« Il y a probablement des moyens plus faciles à mettre en œuvre, mais j’aime vraiment travailler avec les contraintes que je me suis imposées. Je voulais que le jeu se déroule sur l’écran OLED de 128 × 64 pixels dont je dispose, et je ne pouvais donc pas me permettre de gaspiller l’espace de l’écran avec de gros sprites. Les sprites que j’utilise ne font que 4×4 pixels ! Je voulais qu’il soit écrit en MicroPython parce que j’apprécie l’interactivité et les cycles de développement super rapide sans compilation », a écrit Hari Wiguna dans son article sur Hackaday.

Les sources sont disponibles sur GitHub

Si vous voulez voir une démonstration vidéo de ce jeu de serpent, vous pouvez jeter un coup d’œil à la vidéo YouTube liée ci-dessus.

De plus, le jeu est disponible sur GitHub si vous voulez l’essayer sur votre appareil ou si vous voulez collaborer avec le développeur pour ajouter plus de fonctionnalités à cet amusant projet.