Comment lire les clips de Google Enregistreur sur le Web ?

Google Enregistreur a gagné la fonction de sauvegarde avec sa dernière mise à jour de la version 2.2. Vous devez donc être sur cette version ou une version plus récente pour utiliser cette fonctionnalité. Vous pouvez obtenir la dernière mise à jour depuis le Google Play Store. De plus, il va sans dire que cette fonctionnalité est limitée aux smartphones Pixel. Vous pouvez charger une ancienne version de l’application Enregistreur sur votre smartphone, mais vous ne pouvez pas l’utiliser pour sauvegarder vos enregistrements. Cela étant dit, commençons par les étapes.

Google aime ajouter de nouvelles fonctionnalités exclusives aux téléphones à pixels, et la dernière nouveauté vient d’arriver. Google vient d’ajouter des fonctions de sauvegarde et de synchronisation à son application Enregistreur . Grâce à cet ajout de fonctionnalités, vous pouvez sauvegarder vos enregistrements sur votre compte Google . En effet, désormais, les smartphones Pixel peuvent sauvegarder les enregistrements audio sur un nouveau site qui ajoute des fonctions de transcription et de partage.