Raspberry Pi Pico 2W : Le microcontrôleur connecté à petit prix

Raspberry Pi a récemment dévoilé une mise à jour de sa gamme de microcontrôleurs avec le Raspberry Pi Pico 2W, une version améliorée et connectée du précédent modèle. Intégrant une puce Wi-Fi et Bluetooth, ce microcontrôleur est conçu pour séduire les développeurs, les amateurs d’IoT, et les passionnés de bricolage numérique.

À seulement 8,40 euros, soit 2 euros de plus que le Pico 2 standard, cette nouvelle version élargit considérablement les possibilités pour les projets connectés.

L’une des principales nouveautés du Pico 2W est l’ajout d’une puce Wi-Fi prenant en charge le signal 2,4 GHz avec la norme Wi-Fi 4 (802.11n). Bien qu’il s’agisse d’un standard plus ancien, le Wi-Fi 4 reste largement utilisé dans les appareils connectés, tels que les capteurs, les caméras de sécurité et même les enceintes connectées, comme le HomePod Mini.

Le Bluetooth 5.2 est également de la partie, offrant une communication sans fil à faible latence et une efficacité énergétique accrue. Cette combinaison de connectivité rend le Pico 2W idéal pour :

Les projets IoT nécessitant une connectivité réseau de base.

Les dispositifs connectés alimentés par batterie.

Les environnements intelligents, tels que les maisons ou les installations industrielles.

Un puissant microcontrôleur : le RP2350

Le Raspberry Pi Pico 2W repose sur le RP2350, un microcontrôleur dévoilé en août, qui combine une double architecture Arm et RISC-V. Contrairement au RP2040, utilisé dans les modèles précédents, le RP2350 offre des performances accrues tout en conservant une faible consommation d’énergie.

Cette puce ouvre la voie à une multitude d’applications, allant des stations météorologiques IoT aux horloges personnalisées, en passant par des capteurs environnementaux ou même des jouets connectés pour animaux. Les utilisateurs du subreddit dédié au Raspberry Pi Pico rapportent des projets variés, notamment des montres intelligentes sur mesure et des systèmes de contrôle à distance.

Compatibilité avec les accessoires Raspberry Pi Pico

Le Raspberry Pi Pico 2W conserve une compatibilité totale avec les accessoires standard de la gamme Raspberry Pi Pico, ce qui permet aux développeurs d’intégrer facilement des capteurs, des écrans et des kits robotiques. De plus, son port USB 1.1 simplifie la connexion avec divers périphériques et accessoires.

Cette compatibilité élargit les possibilités pour les développeurs cherchant à construire des prototypes complexes ou des solutions pratiques pour des projets personnels ou professionnels.

Un coût abordable

Avec un prix de 8,40 euros, le Raspberry Pi Pico 2W reste fidèle à la philosophie de Raspberry Pi : proposer des outils puissants à des tarifs accessibles. Cela le rend particulièrement attractif pour :

Les étudiants découvrant la programmation des microcontrôleurs.

Les développeurs expérimentés travaillant sur des projets à budget limité.

Les amateurs souhaitant expérimenter des idées innovantes sans se ruiner.

Le Raspberry Pi Pico 2W est actuellement disponible en précommande auprès des revendeurs agréés par Raspberry Pi, avec des livraisons prévues dans les prochaines semaines. La demande pour ce microcontrôleur prometteur est déjà forte, et il est probable qu’il devienne un incontournable pour les passionnés de technologies embarquées.

En intégrant des fonctionnalités de connectivité avancées tout en conservant un prix compétitif, le Raspberry Pi Pico 2W marque une étape importante pour les projets IoT et DIY. Que vous soyez un débutant ou un expert, ce microcontrôleur offre une combinaison parfaite de puissance, de flexibilité et de simplicité, idéale pour concrétiser vos idées les plus audacieuses.