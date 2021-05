Une rumeur prétend que Apple travaille sur une rivale de la Nintendo Switch

Un nouveau rapport qui fait les gros titres cette semaine concerne la gamme d’appareils de future génération d’Apple. Et, une information en provenance de Corée affirme que Apple développe une console de jeux hybride.

En d’autres termes, Apple serait intéressé par la création d’une rivale de la Nintendo Switch, et la société a apparemment eu des discussions avec une série de studios afin de s’assurer que leurs titres seraient compatibles avec sa prochaine console.

L’une des parties impliquées dans la discussion serait Ubisoft, et certaines sources affirment qu’Apple essaie d’apporter certains titres d’abord sur sa nouvelle console et seulement ensuite sur les appareils rivaux.

En outre, la rumeur prétend qu’Apple investit dans le développement d’un nouveau processeur spécifiquement destiné aux jeux et doté de plusieurs optimisations à cet égard. À première vue, cette puce serait distincte des séries de puces A et M produites par Apple. Cette puce serait dotée de meilleures performances GPU et d’un support pour le ray tracing, ce dernier étant le mot à la mode dans le domaine des jeux grâce aux GPU RTX de NVIDIA. Cependant, une telle puce irait à l’encontre de la gamme actuelle d’Apple et de sa stratégie marketing, qui tente de prouver la supériorité de l’Apple M1.

Inutile de dire que ce ne sont que des spéculations à ce jour, et bien que pour certains, il serait logique qu’Apple construise une rivale de la Switch, en particulier parce que de précédentes rumeurs indiquaient qu’une nouvelle Apple TV viendrait avec un accent accru sur le jeu, voir Apple créer un tel appareil est quelque chose de plutôt improbable.

Une simple rumeur pour l’instant

Mais à long terme, voir Apple investir davantage dans le monde du jeu est quelque chose qui est susceptible de se produire, surtout étant donné les efforts que la société met dans Apple Arcade et le développement de ses propres puces.

En outre, des rapports antérieurs ont indiqué qu’Apple était en train de construire sa propre manette de jeu, bien qu’il soit possible que ces projets ne soient pas liés. Cependant, une chose est claire : la firme de Cupertino travaille à une expansion massive de son portefeuille de produits qui ferait évoluer la marque Apple au-delà du secteur typique des smartphones et des ordinateurs.