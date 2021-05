Samsung ne sera pas physiquement présent au MWC 2021

by

On se croirait en 2020, car un autre grand fabricant a annoncé qu’il ne participerait pas au prochain MWC à Barcelone. À environ un mois et demi de l’événement, Samsung rejoint une liste croissante d’entreprises qui comprend déjà Google, IBM, Nokia, Sony, Oracle et Ericsson.

Selon une déclaration obtenue par Reuters, les représentants de Samsung ne se présenteront pas en personne au Mobile World Congress de Barcelone cette année. L’entreprise déclare avoir « pris la décision de ne pas exposer en personne » et sera présente à distance afin de privilégier la santé et la sécurité de ses clients et de ses employés. Samsung n’a pas encore annoncé à quoi ressemblera sa présence à distance.

« Nous sommes impatients de participer virtuellement et de continuer à travailler avec la GSMA et les partenaires du secteur pour faire progresser les nouvelles expériences mobiles », a déclaré la société.

L’événement en personne est toujours prévu pour le mois de juin, malgré la pandémie de la COVID-19 en cours et les difficultés liées à la disponibilité des vaccins en dehors. La GSM Association, qui organise l’événement, s’est également battue contre la fermeture de l’événement de l’année dernière au début de l’année 2020 avant que plusieurs grandes marques ne se désistent.

En effet, à l’approche de l’événement de l’année dernière, il y a eu une sorte d’effet domino, les entreprises se défilant, une par une, pour finalement aboutir à l’annulation de l’événement.

Un événement en danger ?

Il est évident que les choses sont assez différentes plus d’un an après. Le virus est certainement moins inconnu, mais ses effets ont toujours un impact massif sur une grande partie du monde. Même dans les endroits où le déploiement de la vaccination a été rapide, il y a encore beaucoup de points d’interrogation lorsqu’il s’agit d’assister à un événement mondial dans des espaces massifs et serrés. La MWC a déjà été repoussée de plusieurs mois par rapport à son calendrier habituel de février-mars, mais les organisateurs ont jusqu’à présent été confiants quant à l’inévitabilité d’un événement en personne.

La GSMA a positionné le MWC comme une sorte d’événement hybride, analogue au futur Computex de Taipei. Il est difficile de dire à ce stade à quoi ressemblera l’aspect en personne alors que tant d’entreprises de premier plan ont choisi de ne pas y participer. Quoi qu’il en soit, on peut supposer que, même si les choses reviennent relativement à la normale, l’aspect virtuel ne disparaîtra pas de sitôt.