PowerPoint Live va grandement améliorer les présentations sur Teams

Les présentateurs pourront également utiliser une vue unique pour s’occuper de leurs diapositives, de leurs notes et du chat, le tout dans une seule vue. L’accès à la fenêtre de chat directement à côté de la présentation devrait permettre aux présentateurs de ne manquer aucune question ou invite urgente, et permet également aux participants de cliquer sur des hyperliens et des vidéos dans la présentation à tout moment.

Comme le souligne WindowsLatest, selon la feuille de route de Microsoft 365, la mise à jour sera disponible pour les utilisateurs de Teams sous Windows plus tard ce mois-ci, et les clients de macOS devraient également recevoir la mise à jour prochainement. La nouvelle fonctionnalité PowerPoint Live permettra aux présentateurs de commencer leurs présentations directement dans une réunion Teams sans avoir à partager leur écran avec le public.