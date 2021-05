Lenovo met à jour les portables de jeu Legion avec les nouvelles puces Intel et NVIDIA

Si vous cherchez à mettre à niveau votre plateforme de gaming et que vous n’avez pas pu acheter une nouvelle carte graphique en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, vous pouvez envisager un ordinateur portable de jeu comme alternative.

Les nouveaux ordinateurs portables Legion de Lenovo sont équipés des derniers processeurs Intel de 11e génération et des GPU mobiles GeForce RTX 3000 de NVIDIA. Les ordinateurs portables prennent également en charge les nouveaux GPU mobiles RTX 3050 et RTX 3050 Ti de NVIDIA, ce qui en fait une option abordable pour les joueurs mobiles qui ont un petit budget et qui souhaitent découvrir la dernière architecture graphique Ampère de la société.

La série Legion — disponible dans une variété de tailles d’écran allant de 15 à 17 pouces — est décrite comme étant « conçue pour les performances de jeu », selon le fabricant, et est livrée avec des optimisations personnalisées telles que Lenovo Legion AI Engine qui est conçu pour augmenter les taux de trame en transférant dynamiquement la puissance entre le processeur et le GPU.

Série Legion 5i

La gamme Legion 5i de Lenovo est disponible avec un écran de 15,6 ou 17,3 pouces. Les utilisateurs peuvent choisir entre des écrans full HD standard ou des écrans prenant en charge la technologie Dolby Vision. Le modèle de 15,6 pouces peut être configuré avec un écran WQHD maximum avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, tandis que le modèle plus grand de 17,3 pouces atteint le full HD avec un taux de rafraîchissement maximum de 144 Hz.

Quelle que soit la taille d’écran choisie, le Legion 5i est équipé d’un processeur Intel Core i7-11800H de 11e génération et d’un GPU mobile GeForce RTX 3070 cadencé à 1 560 MHz, avec une consommation maximale de 130 watts pour la carte graphique. Les joueurs soucieux de leur budget peuvent même choisir l’un des nouveaux GPU RTX 3050 ou RTX 3050 Ti de NVIDIA, et ces options de GPU ont une consommation d’énergie inférieure de 95 watts.

Les deux modèles présentent la même épaisseur de 2,36 à 2,61 cm — selon l’endroit où vous mesurez — mais le plus petit ordinateur portable a une empreinte plus petite de 36,3 par 25,9 cm, tandis que le modèle de 17 pouces mesure 39,8 par 28,9 cm. Le poids peut être un facteur décisif si vous êtes un joueur à la recherche d’un modèle plus mobile, car le Legion 5i 15 pèse 2,4 kg, tandis que le plus grand modèle pèse un peu plus, soit 2,98 kg.

Les deux modèles prennent en charge les ports Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI et la prise Ethernet, de sorte que vous aurez de nombreuses options de connectivité filaire en plus de la prise en charge du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1.

Lenovo Legion 5i Pro et Legion 7i

Pour les joueurs qui ont besoin d’une résolution supérieure à celle des écrans full HD du Legion 5i standard, le Legion 5i Pro est doté d’un écran de 16 pouces d’une résolution WQXGA de 2 560 x 1 600 pixels. Il s’agit d’un écran au format 16:10 qui est certifié Display HDR 400 et qui prend en charge Dolby Vision et NVIDIA G-Sync. Lenovo a déclaré que l’écran a un taux de rafraîchissement maximal de 165 Hz.

L’ordinateur portable de 2,44 kg mesure 35,6 x 26,4 x 2,8 cm, ce qui le rend très analogue en matière de taille au modèle non-Pro de 15 pouces. Les configurations de tous les modèles de la série 5i sont les mêmes, et vous trouverez des options de CPU et de GPU analogues qui commencent avec un GPU RTX 3050 et culminent avec un GPU RTX 3070.

Les trois modèles d’ordinateurs portables sont dotés d’une autonomie déclarée de 8 heures, et la technologie Rapid Charge Pro est incluse pour une recharge rapide.

Legion 7i, le plus haut de gamme

Lenovo propose également un modèle Legion 7i plus haut de gamme avec un écran de 16 pouces pour les joueurs mobiles passionnés. La société présente cet ordinateur portable comme le premier portable de jeu de 16 pouces d’une résolution Quad HD au monde et ce modèle est conçu pour les joueurs plus sérieux avec son processeur Intel Core i9-11980HK de 11e génération et son GPU mobile RTX 3080 de NVIDIA avec 16 Go de mémoire vidéo GDDR6.

Le GPU est listé avec une vitesse d’horloge de 1 545 MHz, bien que Lenovo ait déclaré que la carte graphique peut atteindre des vitesses de 1 710 MHz. La consommation maximale du GPU est de 165 watts, tandis que le CPU ne consomme que 45 watts. Les configurations de GPU commencent avec une RTX 3070 mobile pour cet ordinateur portable.

Il est doté d’un port Thunderbolt 4 et d’une prise audio sur le côté gauche, d’un port USB-C et d’un bouton E-Shutter pour la webcam sur le côté droit, et d’encore plus de ports à l’arrière. À l’arrière, vous aurez accès à trois ports USB-A, un deuxième port Thunderbolt 4, une sortie HDMI, Ethernet et le connecteur d’alimentation.