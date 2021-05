by

Le nouveau Razer Blade 15 est encore plus fin qu’avant, et dispose d’une webcam 1080p

Razer a annoncé une version mise à niveau de son célèbre ordinateur portable de jeu Razer Blade 15, et les améliorations qu’il a apportées semblent impressionnantes. Il est équipé des nouveaux processeurs 8 cœurs de la série H de 11e génération d’Intel. Pour la première fois, Razer propose même une option pour le Core i9-11900H dans sa configuration OLED 4K haut de gamme, mais il vous en coûtera la somme astronomique de 3 999,99 euros.

En dehors de la mise à jour du processeur, Razer a apporté d’autres changements notables avec cette mise à niveau. Tout d’abord, le châssis est encore plus fin qu’auparavant, mesurant maintenant seulement 1,57 cm d’épaisseur. Ce n’est que quelques millimètres de moins que la précédente version, mais dans un ordinateur portable de jeu déjà fin, chaque millimètre compte. Razer réitère son affirmation selon laquelle le Blade 15 est l’ordinateur portable RTX le plus fin, en précisant qu’il est 17 % plus petit en volume que le MSI GS66 Stealth.

Ensuite, il y a une caractéristique qui semble presque trop belle pour être vraie : une webcam 1080p. Sans augmenter la taille de la petite lunette supérieure, le Razer Blade 15 est l’un des premiers à passer de 720p à 1080p.

Les traces de doigts ont été l’une des plaintes courantes concernant la finition noire mate du Razer Blade 15. Dans cette dernière itération, Razer a finalement fait quelque chose à ce sujet. Le nouveau modèle utilise un « revêtement résistant aux empreintes digitales », qui, selon Razer, aidera à réduire les traces de doigts. La société n’a pas expliqué en quoi consiste exactement ce revêtement ou si la surface de l’ordinateur portable serait différente au toucher.

De plus, le nouveau Razer Blade 15 comprend, pour la première fois, un port HDMI 2.1. Une nouvelle tendance dans les ordinateurs portables de jeu, cette nouvelle norme de port permet une fréquence de rafraîchissement variable sur les téléviseurs et les moniteurs plus récents en HDMI.

À partir de 2 699,99 euros

L’ordinateur portable est toujours disponible dans un certain nombre de configurations d’écran et de GPU, toutes sous le label « Modèle avancé », qui mettent en avant les dernières innovations et conceptions de la société.

La configuration de départ des modèles avancés coûte toujours 2 699,99 euros, avec un écran 1440p à 240 Hz, un GPU RTX 3060 et un processeur Core i7-11800H. Toutes les configurations sont livrées avec 16 Go de RAM à double canal (désormais cadencée à 3 200 MHz) et un disque dur SSD de 1 To. Toutes les configurations autres que la moins chère offrent également un emplacement M.2 secondaire pour une extension de stockage mise à jour par l’utilisateur.

Le nouveau Razer Blade 15 est disponible en précommande le 17 mai, et sera expédié à partir de juin.