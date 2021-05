NVIDIA annonce ses GPU GeForce RTX 3050 et GeForce RTX 3050Ti pour les ordinateurs portables

NVIDIA a annoncé les derniers GPU pour les ordinateurs portables RTX 3050 et RTX 3050Ti, apportant ses technologies de GPU les plus puissantes aux ordinateurs portables de jeu plus grand public. Les nouveaux GPU alimenteront les ordinateurs portables de jeu à partir de 799 dollars, et apporteront la nouvelle architecture Ampère de NVIDIA, ainsi que les technologies RTX avancées aux ordinateurs portables de jeu abordables.

Mark Avermann, directeur de la gestion des produits de NVIDIA pour les ordinateurs portables, a déclaré : « Cette dernière vague d’ordinateurs portables est l’occasion parfaite de se mettre à niveau, en particulier pour les joueurs et les créateurs qui ont des ordinateurs portables plus anciens et qui veulent découvrir la magie du RTX ». En outre, il a ajouté « qu’il y a maintenant cinq fois plus d’ordinateurs portables de jeu RTX de la série 30 dont l’épaisseur fait moins de18mm par rapport aux ordinateurs RTX de la génération précédente, apportant des performances révolutionnaires avec des designs très élégants et portables ».

Les nouveaux GPU apporteront des cœurs ray tracing (RT cores) et des cœurs Tensor dédiés au grand public et porteront à plus de 140 le nombre d’ordinateurs portables de la série RTX 30.

Les nouveaux ordinateurs portables équipés de GPU RTX 3050 et RTX 3050Ti offriront des performances deux fois supérieures à celles de la dernière génération, ainsi qu’une prise en charge du jeu à 60 images par seconde en 1080p.

CUDA cores RT cores Tensor cores Memory Bus width Base clock Boost clock TGP RTX 3050 Ti 2560 20 80 4GB GDDR6 128-bit MHz 1695MHz 30-80w RTX 3050 2048 16 64 4GB GDDR6 128-bit MHz 1740MHz 30-80w GTX 1650 Ti 1024 N/A N/A 4GB GDDR6 128-bit 1350MHz 1485MHz 50w GTX 1660 Ti 1536 N/A N/A 6GB GDDR6 192-bit 1455MHz 1590MHz 50w RTX 3060 3840 30 120 12GB GDDR6 192-bit 900MHz 1425MHz 60-115w

Les technologies RTX de NVIDIA, telles que DLSS 2.0, NVIDIA Reflex et bien d’autres, sont à la base de ces performances. DLSS 2.0 offre des taux de trame plus élevés dans les jeux, en utilisant les cœurs Tensor des GPU de la série RTX 30. La prise en charge de DLSS est désormais disponible dans plus de 40 titres AAA et jeux indépendants, y compris des jeux comme Call of Duty : Warzone et Modern Warfare. DLSS offrira également des avantages aux créateurs en offrant des améliorations de performance dans des logiciels comme D5 Render et Nvidia Omniverse. De plus, NVIDIA Reflex apporte 144+ FPS et une latence système inférieure à 25 ms dans les titres pris en charge, notamment Valorant et Overwatch.

Booster les performances des ordinateurs de gaming

Les ordinateurs portables équipés des nouvelles RTX 3050 et RTX 3050Ti seront disponibles chez des fabricants comme ASUS, Acer, Alienware, MSI et d’autres, cet été. Parmi les premiers ordinateurs portables à utiliser ces nouvelles cartes graphiques figurent le Dell XPS 15 et le Lenovo Legion 5i.

Le lancement de la carte graphique NVIDIA va de pair avec les nouveaux processeurs mobiles d’Intel, les puces de 45 watts de la série H de la gamme Tiger Lake de 11e génération. D’autres ordinateurs portables de jeu, tels que le Razer Blade 15, ont reçu des mises à jour significatives de ces derniers processeurs, ainsi que l’ajout de quelques nouvelles fonctionnalités telles qu’une webcam 1080p.