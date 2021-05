Les nouveaux XPS 15 et 17 de Dell offrent de grandes caractéristiques dans un petit châssis

Dans le monde des ordinateurs portables Windows, la gamme XPS de Dell est vénérée pour avoir réussi à marier un grand écran à un petit châssis. Les nouveaux Dell XPS 15 et XPS 17 poursuivent dans cette voie, en plaçant des écrans géants dans de petits châssis. Mais heureusement, ils ne lésinent pas non plus sur la puissance, grâce aux nouveaux processeurs Intel de 11e génération.

Le nouveau Dell XPS 15 est proposé à partir de 1 499 euros, et vous en avez pour votre argent. Selon le montant que vous souhaitez dépenser, vous pouvez obtenir un écran non tactile de 15,6 pouces d’une résolution de 1 920 x 1 200 pixels, jusqu’à un écran tactile 4K UHD+ de 15,6 pouces. Seule l’option la plus basse n’est pas tactile, donc si vous voulez une haute résolution, vous devrez également acheter un écran tactile.

Pour alimenter cet écran, Dell propose des cartes graphiques Intel UHD, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 de 4 Go et une carte NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Vous pouvez choisir entre un processeur Intel i5-11400H et un processeur Intel i9-11900H. De même, vous pouvez obtenir de 8 à 64 Go de RAM DDR4 et choisir un SSD PCI de 256 Go, jusqu’à 4 To de stockage SSD.

Le modèle de 15 pouces dispose également de nombreux ports, dont deux ports Thunderbolt 4 USB Type-C, avec un DisplayPort et le Power Delivery, un port USB 3.2 Gen 2 Type-C avec un DisplayPort et le Power Delivery, un lecteur de cartes SD de taille normale et une prise combinée casque/microphone de 3.5 mm. Vous n’aurez pas de port HDMI, mais il est livré avec un adaptateur USB-C vers USB-A v3.0 et HDMI v2.0 dans la boîte.

Et selon le montant que vous dépensez, il est livré avec une batterie de 56 WHr ou 86 Whr, bien qu’elle ne soit pas réparable par l’utilisateur. L’écran loge une caméra 720p qui prend en charge Windows Hello, et vous pouvez vous connecter par le Wi-Fi 6 AX1650 et le Bluetooth 5.1.

Un Dell XPS 17 très puissant, mais de petite taille

Le Dell XPS 17 regroupe la plupart de ces mêmes spécifications, avec encore plus d’options, dans un châssis incroyablement petit. Dell affirme que malgré son écran de 17 pouces, le XPS 17 est plus petit que « 14 % des ordinateurs portables de 15 pouces du marché ». Étant donné sa taille plus grande, il commence également avec un prix plus élevé, avec un prix de départ de 2 499 euros.

Tout comme le XPS 15, vous pouvez choisir différents formats d’affichage. Mais vous êtes limité à deux choix : un écran InfinityEdge non tactile d’une résolution 1 920 x 1 200 pixels, et un écran InfinityEdge 4K UHD+ (3 840 × 2 400 pixels) tactile. Pour alimenter l’écran, Dell proposera la carte graphique Intel UHD, la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 ou la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060.

Vous pouvez choisir parmi encore plus d’options de processeur, en commençant par un processeur Intel i5-11400H de 11e génération et en terminant par un processeur Core i9-11980HK. Ajoutez à cela entre 8 et 64 Go de RAM DDR4 et entre 256 et 1 To de stockage SSD, et vous obtiendrez une machine véloce. Il est livré avec les mêmes fonctionnalités Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

Le XPS 17 loge davantage de ports. Il est livré avec quatre ports USB Type-C Thunderbolt 4, compatibles DisplayPort et Power Delivery, et un combo jack 3.5 mm pour casque/microphone. Malheureusement, il ne dispose pas du lecteur de carte SD. Mais il est livré avec un adaptateur USB-C vers USB-A v3.0 et HDMI v2.0 dans la boîte. Dell s’est également vanté d’une conception thermique avancée avec des ventilateurs à double sortie opposée pour garder la machine au frais.

Les XPS 15 et XPS 17 seront disponibles dès le 3 juin.