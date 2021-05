Huawei lance un ordinateur portable Linux équipé d’un processeur Kirin 990

Ces dernières années, la société chinoise d’électronique a réduit sa dépendance à l’égard des technologies étrangères en réponse aux restrictions commerciales imposées par les États-Unis. Cela a impliqué le développement d’une alternative Android maison pour les smartphones (bien qu’elle soit largement basée sur Android jusqu’à présent), et connue sous le nom de HarmonyOS.

Cette semaine, Huawei vient de lancer son premier ordinateur portable qui n’est pas équipé d’une puce Intel ou AMD. Le Huawei Qingyun L410 est alimenté par le propre processeur Kirin 990 de Huwaei, une puce basée sur l’architecture ARM qui a été initialement développée pour les smartphones et les tablettes.

Les ordinateurs portables équipés de processeurs ARM sont devenus plus courants ces dernières années, maintenant que Chrome OS, Windows et macOS prennent tous en charge cette architecture. Mais comme je l’ai dit, Huawei essaie de s’éloigner des technologies de sociétés comme Microsoft et Google, et le Qingyun L410 est livré avec un système d’exploitation basé sur Linux appelé Unity OS, ou UOS. Ce système d’exploitation, qui est développé par UnionTech, a été créé en 2019 dans le cadre de la volonté du gouvernement chinois de ne plus dépendre de Windows pour les ordinateurs utilisés sur le marché intérieur.

Quant à l’ordinateur portable, ITHome note qu’à part le processeur et le système d’exploitation, il ressemble beaucoup au Huawei MateBook 14. Parmi ses caractéristiques, citons un écran de 14 pouces avec un ratio 3:2 et une résolution 2K, une caméra cachée qui s’ouvre en appuyant sur un bouton, un capteur d’empreintes digitales et une puce de sécurité.

De plus, l’ordinateur portable présente un design unibody en métal avec une finition de couleur Deep Space Gray, et d’un ventilateur de refroidissement Shark Fin 2,0 pour maintenir les températures basses.

Pas sûr de le voir en France

L’ordinateur portable dispose de 8 Go de RAM, jusqu’à 512 Go de stockage, et il mesure environ 15,9 mm d’épaisseur et pèse environ 1,49 kg. Il sera disponible dans des variantes avec et sans OS. Enfin, le prix du Qingyun L410 sans OS est de 8 181 ¥ (1 048 euros), tandis que le modèle avec OS coûte 8 944 ¥ (1 145 euros).

Bien qu’il soit peu probable que le Qingyun L410 soit vendu en dehors de la Chine de sitôt, c’est le dernier exemple en date qui montre qu’il devient plus facile pour les fabricants d’ordinateurs portables d’échapper au duopole Windows et Intel qui domine le secteur du PC depuis des décennies.