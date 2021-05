La gamme de MacBook Pro 2021 dotée d’écrans mini-LED ?

by

Un élément clé de la chaîne de production d’Apple a donné un poids supplémentaire aux rumeurs de longue date d’un MacBook Pro de 14 et de 16 pouces. L’iPad Pro 2021 doté de la puce Apple M1 et annoncé lors de l’événement « Spring Loaded » devrait être lancé avec une disponibilité initiale limitée en raison de problèmes de production d’écrans mini-LED, un problème qui aurait été résolu par un fournisseur tiers clé.

Taiwan Surface Mounting Technology (TSMT) a précédemment rencontré des problèmes techniques avec le montage des écrans mini-LED et des cartes de circuits imprimés, ce qui pourrait expliquer la faible disponibilité des stocks prévue pour le lancement de l’iPad Pro.

TSMT a depuis annoncé que les problèmes ont été corrigés et que le rendement de production a été augmenté avec succès de plus de 95 % « pour les deux prochains modèles de MacBook à rétroéclairage mini-LED ». Comme le rapporte Digitimes, TSMT est le fournisseur exclusif des écrans mini-LED utilisés non seulement dans l’iPad Pro M1 de 12,9 pouces, mais aussi « pour les deux prochains modèles de MacBook rétroéclairés par mini-LED ».

Le MacBook Pro de 16 pouces, l’un des produits les plus vendus d’Apple, attend une mise à niveau depuis environ deux ans après sa dernière refonte majeure en 2019. Il est probable que ces deux modèles de MacBook Pro seront rafraîchis avec la puce Apple Silicon plutôt que des processeurs Intel de 11e génération, mais le retard sur le lancement a également laissé place à des rumeurs selon lesquelles une puce Apple M1X plus puissante pourrait être à l’horizon pour les MacBook Pro de 14 et 16 pouces.

Bien qu’il ne s’agisse que de rumeurs, cela a beaucoup de sens.

Une mise à niveau très attendu

En effet, la puce M1 actuelle, malgré toutes ses louanges bien méritées, n’est tout simplement pas assez puissante pour les professionnels du secteur tels que les vidéastes et les artistes VFX. Blender et le montage 4k nécessitent des performances de CPU multi-cœurs supérieures à celles que la puce M1 peut actuellement fournir.

L’inclusion d’un écran mini-LED serait également très bénéfique pour les artistes et les personnes travaillant dans des carrières exigeantes sur le plan graphique, et les preuves et les rumeurs de construction donnent beaucoup de poids à ce que nous pouvons attendre de nouveaux MacBook Pro. Malheureusement, nous n’en serons pas certains tant qu’Apple n’aura pas fait d’annonce officielle.