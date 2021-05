Foxconn commence à embaucher pour la production de l’iPhone 13

Ainsi, les quatre modèles d’iPhone prévus pour cette année seront annoncés en septembre et seront ensuite mis en vente plus tard le même mois si tout se déroule comme prévu. L’iPhone 13 comprendra des mises à niveau pour les quatre modèles d’iPhone 12 , y compris pour le modèle « mini », malgré les rumeurs selon lesquelles cette version pourrait être délaissée. Cependant, 2021 sera la dernière année pour l’iPhone de 5,4 pouces, Apple le remplaçant alors par un nouvel appareil de 6,1 pouces.

Apple devrait dévoiler la nouvelle génération d’iPhone en septembre, car la société veut éviter tout retard possible cette fois-ci et lancer tous les appareils selon le calendrier habituel.