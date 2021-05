La future Galaxy Tab S7+ Lite a fait l’objet d’une fuite

Nous pensions voir la Galaxy Tab S7 Lite lors du récent événement Unpacked de Samsung, mais au lieu de cela, nous avons eu droit à une gamme de nouveaux appareils Galaxy Book. Alors que la tablette de la société n’a pas encore été annoncée, les rendus qui viennent d’être divulgués suggèrent que ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle ne soit annoncée.

La Galaxy Tab S7 Lite, ou ce qui pourrait finir par être appelé la Galaxy Tab S7+ Lite, a été divulguée dans une poignée de rendus de presse, montrant la tablette en rose/or rose avec des accessoires Book Cover et S Pen de couleur appropriée. Eh bien, après cette première série de fuites, nous voyons aujourd’hui la Galaxy Tab S7+ Lite et les accessoires dans une option de couleur différente.

Comme nous avons pu l’entendre par le passé, la Galaxy Tab S7+ Lite devrait arriver dans les rayons dans au moins quatre options de couleurs : rose, argent, vert et noir, ce dernier pouvant être vu dans la galerie d’images ci-dessous. Les rendus pour les autres options de couleurs n’ont pas encore été divulgués, mais il n’est pas difficile d’imaginer la Galaxy Tab S7+ Lite dans une couleur différente.

Concernant la conception, la tablette semble présenter des bords plats, des bords minces, et une configuration à double caméra. Comme on peut s’y attendre, l’appareil prend également en charge le stylet S Pen et devrait comporter une zone magnétique à l’arrière où les utilisateurs pourront ranger et charger le stylet.

Du côté des spécifications attendues, la Galaxy Tab S7+ Lite devrait avoir un écran de 12,4 pouces — d’où la désignation « + » — bien qu’elle ne sera pas assez puissante pour se débarrasser de l’étiquette Lite.

Un lancement en juin ?

Elle devrait être équipée du processeur Snapdragon 750G de Qualcomm, et de 4 Go de RAM au minimum. En outre, les tablettes seront également disponibles en deux configurations de stockage, mais il n’est pas clair quelle quantité de stockage serait proposée. Apparemment, la série Galaxy Tab S7+ Lite sera disponible en version Wi-Fi uniquement, LTE et 5 G.

La seule chose que nous attendons est de savoir combien elle coûtera et quand elle sera lancée. Une fuite datant du début de l’année laissait entendre qu’elle serait lancée en juin, il ne reste donc plus que quelques semaines avant d’en savoir plus.