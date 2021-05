Microsoft Edge bénéficie de nouvelles améliorations de sécurité sur Windows 10

by

Microsoft travaille actuellement sur deux nouvelles fonctionnalités liées à la sécurité pour Edge qui protégeront les utilisateurs lorsqu’ils naviguent sur le Web et rendront plus difficile l’accès aux mots de passe stockés dans leur navigateur.

Lorsque vous saisissez manuellement des URL dans la barre d’adresse de Edge, le navigateur essaie actuellement de charger d’abord la version HTTP (Hypertext Transfer Protocol) d’un site, et non la version HTTPS (HTTP Secure). Bien que le protocole HTTPS fonctionne exactement comme le protocole HTTP, la différence entre ces deux types de sites réside dans le fait que le protocole HTTPS envoie le trafic à travers un tunnel chiffré SSL afin qu’il ne puisse pas être espionné.

À partir de Edge 92, le navigateur se connectera automatiquement à la version HTTPS des URL tapées dans la barre d’adresse grâce à une nouvelle fonctionnalité appelée Automatic HTTPS. Lorsque cette fonctionnalité sera lancée au début du mois de juin, elle sera facultative et les utilisateurs de Edge pourront l’activer à partir du menu Paramètres du navigateur.

Bien que le HTTPS automatique protège les utilisateurs contre la navigation sur des sites non sécurisés, il peut entraîner des erreurs si un site utilise toujours l’ancien protocole.

Heureusement, ces erreurs devraient diminuer avec le temps, car Google et d’autres fabricants de navigateurs s’efforcent de faire de HTTPS la nouvelle norme. En fait, Chrome 90 a récemment été livré et la dernière version du navigateur du géant de la recherche passe désormais par défaut au protocole HTTPS, plus sûr, lors du chargement d’URL incomplètes.

Authentification Windows Hello

Comme d’autres navigateurs modernes, Microsoft Edge comprend également un gestionnaire de mots de passe qui permet aux utilisateurs de stocker et de remplir automatiquement les mots de passe lorsqu’ils naviguent sur des sites fréquemment utilisés où ils ont un compte.

Afin d’améliorer la sécurité et la confidentialité des mots de passe stockés par ses utilisateurs, Microsoft a commencé à tester la prise en charge de Windows Hello dans Edge Canary. Les utilisateurs du canal Dev de Edge peuvent désormais activer Windows Hello pour ajouter une sécurité supplémentaire à la fonction de remplissage automatique du navigateur.

Lorsque Windows Hello est activé, les utilisateurs de Edge verront une invite de sécurité apparaître chaque fois qu’ils essaieront d’utiliser l’un de leurs mots de passe enregistrés dans le navigateur. Ils devront alors s’authentifier à l’aide d’un code PIN, d’une empreinte digitale ou d’un scan de l’iris pour que Edge renseigne automatiquement le nom d’utilisateur et le mot de passe de leurs comptes en ligne.

Les utilisateurs de Edge Dev ou Canary peuvent tester cette fonctionnalité dès maintenant en se rendant dans le menu Paramètres du navigateur, en naviguant jusqu’à leur profil et en cliquant sur « Mots de passe ». En activant l’option « Requérir une authentification » sous Connexion, ils peuvent forcer l’authentification Windows Hello chaque fois qu’ils essaient de se connecter à l’aide de leurs mots de passe enregistrés. Edge propose également trois options pour cette fonctionnalité et les utilisateurs peuvent choisir de demander l’authentification en permanence, une fois par minute ou une fois par session.