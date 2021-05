Voici à quoi pourraient ressembler les couleurs du Galaxy S21 FE qui ont fuité

Pour obtenir des informations plus solides (ou réelles), nous devrons attendre la sortie du téléphone, bien plus tard dans l’année. Espérons que les quatre couleurs listées ne seront pas les seules options pour acheter le téléphone.

Comme le Galaxy S21 n’était pas un énorme changement de design par rapport au Galaxy S20, nous ne nous attendons pas non plus à ce que le Galaxy S21 FE soit très différent du S20 FE — même si, apparemment, le choix de couleurs sera limité. Ainsi, le Galaxy S21 FE empruntera le nouveau look du bloc de caméra de la gamme Galaxy S21, ce qui est en fait une belle amélioration esthétique. Les similitudes s’étendent également au panneau avant où l’on voit un écran AMOLED plat avec un trou central, un élément de conception que Samsung aime appeler « Infinity-O ». Cependant, Samsung va délaisser quelques caractéristiques pour garder le prix sous contrôle.

Un tweet ultérieur nous a également donné ce qui est apparemment les couleurs du smartphone : blanc, gris, vert clair et violet clair . C’est une petite liste, comparée aux couleurs Cloud Navy, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Red, Cloud White et Cloud Orange du Galaxy S20 FE, avec moins d’options audacieuses.