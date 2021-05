Le Galaxy S22 Ultra pourrait être doté d’un meilleur zoom, et d’une caméra frontale sous l’écran

En fait, c’est la raison pour laquelle le Galaxy S21 Ultra possède deux objectifs de zoom — un pour fournir un zoom optique 3x, et un pour fournir un zoom 10x. Si vous choisissez, par exemple, un zoom 5x, le smartphone passera à un zoom hybride (combinant le zoom 3x et le zoom numérique), avec des résultats moins impressionnants que ceux que vous obtiendriez avec un zoom optique.

