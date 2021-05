Google Photos pourrait conserver les sauvegardes gratuites et illimitées pour les smartphones Pixel

Le temps défile à toute vitesse sur la nouvelle politique de sauvegardes gratuites et illimitées de Google Photos, qui prend fin le 1er juin. Mais, une nouvelle fonctionnalité dans l’application du service suggère que Google pourrait conserver l’avantage pour les nouveaux smartphones Pixel lancés cette année et au-delà.

Comme repéré par 9to5Google, la dernière version 5.41 de l’application Android de Google Photos contient un code qui fait référence à une nouvelle option « économiseur de stockage » qui est décrite comme « gratuite et illimitée ».

À l’heure actuelle, il existe deux types de taille de téléchargement pour les fichiers Google Photos : le niveau « qualité originale » sauvegarde des copies en taille réelle de vos clichés, qui sont comptabilisées dans les 15 Go de stockage gratuit, tandis que l’option « haute qualité » vous permet de télécharger un nombre illimité de photos de 16 mégapixels compressées ou des vidéos en 1080p. C’est ce dernier niveau qui sera affecté par le changement de politique de Google Photos le 1er juin, qui verra toutes les nouvelles photos et vidéos (compressées ou non) compter pour vos 15 Go de stockage gratuit.

Mais, la nouvelle fonctionnalité « d’économie de stockage » mentionnée dans le code de l’application pourrait suggérer que les sauvegardes gratuites et illimitées de photos de « haute qualité » pourraient se poursuivre pour les nouveaux smartphones Pixel.

Comme l’indique Google dans sa déclaration sur les changements de stockage de Google Photos, « si vous avez un Pixel 1-5, les photos téléversées depuis cet appareil ne seront pas impactées. Les photos et vidéos téléchargées en haute qualité depuis cet appareil continueront d’être exemptées de ce changement, même après le 1er juin 2021 ».

Une nouvelle option ?

Mais ce qui n’est pas encore clair, c’est ce que sera la situation de Google Photos pour les nouveaux smartphones Pixel. Il est possible que l’option « économiseur de stockage », que le code de l’application décrit comme une « qualité légèrement réduite », soit un moyen pour les nouveaux smartphones Pixel de compresser automatiquement les fichiers afin qu’ils puissent bénéficier de la poursuite des sauvegardes gratuites et illimitées.

Pour l’instant, il ne s’agit que de spéculations basées sur une interprétation du code de l’application Google Photo, mais il semble probable que Google conservera les sauvegardes gratuites et illimitées pour les nouveaux téléphones Pixel comme le Google Pixel 5a. Les smartphones Google Pixel actuels offrent déjà cet avantage, ce qui est un argument de vente assez fort pour tous ceux qui aiment avoir un stockage gratuit sur le cloud pour leurs fichiers photo et vidéo.

Si vous êtes préoccupé par le changement de politique de Google Photos, Google indique qu’il informera les utilisateurs qui sont proches de leur plafond ou qui l’ont dépassé d’ici au 1er juin. Vous aurez également accès à de nouveaux outils pour vous aider à supprimer les anciennes photos. Vous pouvez aussi souscrire à un compte Google One de 100 Go pour 1,99 euro par mois pour 100 Go d’espace.