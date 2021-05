Une unité factice de l’iPhone 13 montre une encoche plus petite et des caméras plus grandes

En 2017, Apple a présenté l’iPhone X avec un changement de conception controversé qui a été reçu avec des sentiments mitigés par l’industrie et les consommateurs.

Appelé encoche, ou « notch » pour les anglicismes, ce choix de conception discutable a permis à Apple d’augmenter la surface d’écran disponible sur ses iPhone de nouvelle génération tout en introduisant de nouvelles fonctionnalités comme la technologie Face ID pour la reconnaissance faciale. Si certains s’en sont moqués au début, notamment le rival Samsung, l’ensemble de l’industrie a fini par utiliser l’encoche en raison de ses avantages évidents.

Cependant, depuis 2017, nous n’avons cessé d’entendre qu’Apple voulait rendre l’encoche plus petite sur chaque nouvel iPhone, bien que cette caractéristique particulière soit restée largement inchangée pendant toutes ces années.

C’est ainsi que les dimensions de l’encoche de l’iPhone 12 sont à peu près les mêmes que celles de l’encoche de l’iPhone X, bien que, selon des personnes proches du dossier, tout cela se produira à l’automne lorsque Apple lancera un nouveau modèle.

La gamme d’iPhone 13 rendra enfin l’encoche plus petite, et une vidéo publiée sur YouTube par Unbox Therapy nous offre un aperçu plus précis de cette refonte très attendue. L’unité factice de l’iPhone 13 Pro Max que vous voyez dans la vidéo est basée sur des schémas obtenus auprès de la chaîne d’approvisionnement et montre effectivement une encoche plus petite par rapport à celle des modèles existants.

L’iPhone 13 arrive en septembre

Et, la source le compare en termes d’apparence et de taille par rapport aux récents iPhone tels que l’iPhone 12 Pro Max de l’année dernière. Si la largeur et la hauteur de l’unité factice semblent correspondre au Pro Max de l’année dernière, l’épaisseur a apparemment augmenté très légèrement – peut-être pour s’adapter à la nouvelle technologie de taux de rafraîchissement de 120 Hz que nous avons entendu.

C’est un changement bienvenu, il n’y a aucun doute là-dessus, et au cas où vous vous demanderiez comment Apple a réussi à le faire, la réponse est très simple. La société a simplement déplacé le haut-parleur de l’encoche vers le bord supérieur, ce qui a permis aux designers de réduire la taille de l’encoche de pas moins de 30 %.

Une caméra arrière plus grande

En outre, la vidéo montre des modules de caméra plus grands à l’arrière pour loger des objectifs plus grands et de meilleure qualité. Nous nous attendons à une variété de mises à niveau, y compris de meilleurs téléobjectifs et le déploiement du capteur LiDAR sur toute la gamme d’iPhone (pour le moment, la technologie de détection de profondeur est une exclusivité des modèles Pro et Pro Max).

Les caméras ultra-larges de l’iPhone 13 sont également censées être les meilleures qu’Apple ait jamais placées dans un smartphone, il est donc logique que la taille des modules de caméra augmente un peu.

Si tout se déroule comme prévu, l’iPhone 13 de nouvelle génération devrait débarquer en septembre avec quatre modèles, tous des mises à niveau des appareils actuels déjà sur le marché.