Twitter s’attaque aux propos injurieux avant de publier un message

Comme pour toutes les plateformes sociales, il y a souvent un débat sur la responsabilité de la censure, du contrôle et de la modération des millions d’utilisateurs qui la fréquentent — après tout, le site lui-même n’est pas responsable de l’hostilité, mais plutôt les personnes qui l’utilisent. Cela dit, les deux gouvernements s’accordent à dire que les entreprises technologiques qui gèrent ces plateformes doivent avoir un certain degré de responsabilité dans la modération des interactions de leurs utilisateurs en raison de l’omniprésence des réseaux sociaux. Parmi les grandes entreprises, Twitter semble être l’une des plus conscientes de cette responsabilité.

C’est loin d’être la première fois que le site de micro-blogging tente d’endiguer l’hostilité sur sa plateforme, avec des efforts visant à interdire le racisme et d’autres formes de discours haineux, et à introduire des méthodes de protection (comme un « mode de sécurité ») pour les utilisateurs qui sont ciblés.

Le système prend également en considération la fréquence des interactions entre les deux personnes , reconnaissant qu’ils peuvent « avoir une meilleure compréhension du ton de communication préféré ». Il devrait également être capable de détecter quand « le langage peut être récupéré par des communautés sous-représentées et utilisé de manière non préjudiciable ».

Tout au long du processus de test, Twitter a affiné son algorithme de détection afin de « saisir la nuance dans de nombreuses conversations et […] faire la différence entre un langage potentiellement offensant, un sarcasme et une discussion amicale ».

Cette fonctionnalité a été testée il y a environ un an, mais un article de blog de l’entreprise a révélé qu’elle sera déployée à partir d’aujourd’hui pour les utilisateurs des applications iOS et Android, en commençant par les comptes dont les paramètres sont en anglais.