Android Entertainment Space montre le regain d’intérêt de Google pour les tablettes

Au fil des ans, on a beaucoup parlé de l’intérêt des tablettes Android pour la consommation de médias et les jeux, et peut-être moins pour tout le reste. Aujourd’hui, Google semble vouloir s’intéresser de près à la consommation de médias. La société lance une nouvelle expérience Entertainment Space pour les tablettes Android, qui met l’accent sur la vidéo, les jeux et les livres électroniques.

Lancé d’abord sur certaines tablettes Walmart Onn dans le courant du mois, Entertainment Space sera disponible sur d’autres tablettes de sociétés telles que Lenovo et Sharp plus tard dans l’année. Avec Entertainment Space, vous obtenez une version d’Android qui rend l’intention de la tablette claire. Avec Entertainment Space, vous saurez immédiatement que la tablette que vous utilisez est faite pour consommer des médias.

Voici l’idée : au lieu de lancer différentes applications pour trouver le contenu que vous recherchez, vous pourrez simplement naviguer dans vos médias et vos jeux en sélectionnant les onglets Regarder, Jeux ou Lire en haut de l’écran pour afficher le contenu disponible dans une grille.

L’interface utilisateur me rappelle beaucoup ce qu’e Amazon fait depuis des années avec ses tablettes Amazon Fire. Elles sont livrées avec un fork d’Android appelé Fire OS qui possède une interface utilisateur personnalisée qui met le contenu gratuit ou acheté en avant et au centre en le disposant sur une sorte d’étagère de livres numériques.

L’une des différences de l’expérience Entertainment Space de Google est que vous n’êtes pas limité à l’affichage du contenu d’un seul fournisseur (comme Amazon ou Google). Vous pouvez vous connecter aux applications prises en charge et visionner des films, des séries TV et d’autres contenus dans un seul et même espace. Google indique qu’en plus de YouTube et de Google TV, l’onglet Regarder affichera du contenu de Hulu, de Twitch et de « nombreux autres services ».

Une réelle expérience

Une autre chose qui diffère est que, bien que l’interface utilisateur soit un peu différente de celle d’Android, sous le capot, Entertainment Space de Google fonctionne sur Android plutôt que sur un fork comme Fire OS. Et cela signifie que vous bénéficierez nativement du Google Play Store et d’autres applications tierces. Tout est préinstallé.

Ce n’est pas la première fois que Google introduit une interface utilisateur personnalisée qui peut modifier l’aspect et la convivialité d’Android. L’année dernière, la société a introduit Kids Space pour les tablettes pour enfants. Désormais, les adultes peuvent aussi participer à l’action, et on peut espérer que cela incitera le lancement de quelques tablettes Android plus abordables.