Le ASUS ZenFone 8 Flip se montre, avec sa caméra rotative

À un moment donné dans l’histoire de l’industrie de la téléphonie mobile, les fabricants de smartphones s’efforçaient de trouver des moyens d’éliminer presque tous les bords de la face avant d’un smartphone.

Certains ont utilisé des caméras dites « popup » tandis que d’autres se sont contentés de petits trous dans l’écran. Cependant, ASUS a utilisé un système quelque peu unique et excentrique de « flip camera » dans le ZenFone 7 Pro qui a fait d’une pierre deux coups. Alors que la plupart des caméras « popup » ont apparemment disparu, ASUS ramène la « flip camera » dans son flagship de 2021, du moins d’après cette dernière fuite.

L’idée derrière la caméra rotative n’est pas vraiment nouvelle, c’est juste que ce design particulier n’a pas vraiment été utilisé par le passé. En 2014, le OPPO N1 a également permis d’utiliser la même caméra principale pour les photos standards et les selfies, mais a fait pivoter le bord supérieur pour rendre cela possible. Après le ZenFone 7 Pro, Samsung a lancé le Galaxy A80 avec presque le même principe, mais a utilisé un mécanisme coulissant à la place.

Étant donné la façon dont les caméras pop-up sont passées de mode, il est un peu surprenant d’entendre que ASUS n’a pas encore abandonné cette idée.

91mobiles rapporte que la caméra rotative va faire son retour, cette fois sous le nom de ZenFone 8 Flip. Il se débarrasse de l’appellation « Pro » pour s’aligner sur le ZenFone 8 standard, qui aura des spécifications presque identiques, à l’exception de la caméra et des écrans.

Des smartphones lancés le 12 mai

Les deux smartphones seront équipés du dernier processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, et d’une mémoire vive de 8 Go. Le ZenFone 8 standard est le « mini » des deux avec un écran de 5,92 pouces d’une résolution full HD+ tandis que le ZenFone 8 Flip a un écran plus massif de 6,67 pouces. Les deux smartphones sont équipés d’un capteur photo principal de 64 mégapixels et d’un capteur photo macro de 12 mégapixels, le ZenFone 8 Flip étant équipé d’un capteur photo téléobjectif supplémentaire de 8 mégapixels et, bien sûr, du mécanisme motorisé.

Bien sûr, que ce mécanisme aide ou non à vendre le smartphone cette année est une question entièrement différente, mais il est clair que ASUS parie fortement sur lui. Les détails concernant le ZenFone 8 Flip et le ZenFone 8 sont attendus la semaine prochaine, le 12 mai. Aucun détail n’a été donné sur les prix ou les dates de sortie des smartphones.