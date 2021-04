Google Assistant comprend de mieux en mieux ce que vous venez de dire

Aujourd’hui, Google a annoncé une série de mises à jour pour Google Assistant avec une meilleure intelligence artificielle (IA) qui améliore les conversations et comprend mieux le contexte et la prononciation. Vous pourrez même apprendre à Google Assistant à mieux énoncer et reconnaître les noms de vos contacts.

Avec chaque mise à jour, Google Assistant apprend de nouvelles astuces, et bien que cela semble peu, cette dernière version corrige quelques problèmes ennuyeux.

Pour commencer, les modèles de compréhension du langage naturel (NLU) de Google Assistant ont été « entièrement reconstruits » pour comprendre le contexte avec plus de précision et « ce que vous essayez de faire avec une commande ». Tellement, en fait, que lorsque vous faites des erreurs au milieu d’une phrase ou décidez de changer votre commande, il attrapera l’erreur et fera quand même les choses correctement. Lorsque vous dites quelque chose comme « Hey Google, règle un minuteur pour 10 — non, 5 minutes », il comprend que vous avez fait une erreur et règle le minuteur correctement à 5 minutes. Auparavant, Google Assistant sortait un minuteur au nom étrange et se trompait de temps.

Voici quelques exemples de situations contextuelles avec des minuteurs ou des alarmes qui seront grandement améliorées.

Il convient de noter que ces améliorations des alarmes et des minuteurs sont disponibles à partir d’aujourd’hui sur les enceintes connectées Google Assistant, mais qu’elles seront apportées à d’autres appareils comme les smartphones et les Nest Hub à une date ultérieure.

Apprenez les noms de votre répertoire à Google

Les assistants intelligents semblent presque magiques dans ce qu’ils sont capables de faire à notre demande, mais ils sont tous alimentés par des ordinateurs et du code en coulisse. Malheureusement, les ordinateurs peuvent parfois être assez stupides, surtout lorsqu’il s’agit de choses que nous considérons comme acquises parce qu’elles sont si naturelles pour nous, les humains. C’est notamment le cas des noms que nous donnons à nos amis et à nos connaissances. Sans surprise, c’est également l’une des faiblesses de Google Assistant, mais Google vous permettra bientôt d’y remédier en lui apprenant comment ces noms sonnent réellement.

En effet, Google Assistant devient plus intelligent dans la compréhension des noms uniques. Auparavant, vous pouviez lui apprendre votre nom, mais cette option s’étend désormais aux autres contacts de votre smartphone. Auparavant, si vous demandiez à Google Assistant d’appeler ou d’envoyer un message à une personne dont le nom est unique ou dont l’orthographe est peu commune, il y a de fortes chances qu’il échoue complètement. Désormais, avec un peu de chance, il trouvera le nom correct.



Cette nouvelle fonctionnalité est progressivement déployée pour les utilisateurs anglophones et s’étendra à d’autres à l’avenir.

Le système d’apprentissage automatique de la voix de Google, à la pointe de la technologie, sera également amélioré pour les conversations, qui sembleront plus naturelles, en particulier pour les conversations à bâtons rompus. Selon Google, BERT (sa nouvelle technologie d’IA) permettra également à Google Assistant de tenir des conversations plus naturelles, car il se souviendra de vos interactions précédentes et pourra comprendre intuitivement ce qui est tapé sur l’écran de votre smartphone.

Par exemple, si vous avez une conversation avec Google Assistant sur Miami et que vous lui demandez « Montre-moi les plus belles plages », il comprendra qu’il s’agit des plages de Miami.