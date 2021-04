L’application Google Messages s’inspire de l’interface One UI sur le Galaxy S21

Dans le cadre de l’amélioration du partenariat entre Samsung et Google, la société a commencé à livrer la gamme de smartphones Galaxy S21 avec l’application Google Messages et Google Discover. Google a maintenant publié une nouvelle mise à jour de son application de messagerie, qui apporte un design inspiré de One UI aux appareils de la série Galaxy S21.

En effet, l’application Google Messages est en train d’être remaniée sur la gamme Galaxy S21, afin d’aligner son apparence sur celle des autres logiciels One UI de Samsung, rapporte XDA Developers.

Les changements visuels inclus dans la mise à jour sont assez évidents. Des captures d’écran publiées par XDA et des utilisateurs sur Reddit montrent que l’écran d’accueil de l’application a été divisé en deux sections : une zone d’information supérieure avec un compteur de messages non lus et une section inférieure avec des liens vers chaque conversation. On retrouve ainsi un grand en-tête et un espace vide en haut. L’application permet désormais d’accéder plus facilement au fil des messages, même les plus récents.

Il s’agit d’un effort pour que l’application de messagerie de Google soit considérée comme une partie intégrante de One UI sur le Galaxy S21, le Galaxy S21+ et le Galaxy S21 Ultra.

L’application Messages de Google est préinstallée sur tous les smartphones de la série Galaxy S21, et c’est aux utilisateurs de choisir entre l’application de Samsung ou celle de Google comme choix par défaut. L’application Messages de Google est également dotée de l’intégration RCS (Rich Communication Services), ce qui signifie que les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des images haute résolution, des vidéos, des emojis et des autocollants à d’autres utilisateurs RCS.

Rapprocher Google et Samsung

Cette refonte fait suite à la décision de Samsung d’utiliser l’application de messagerie de Google par défaut pour sa gamme Galaxy S21 sur certains marchés. Grâce à la refonte de l’application Messages, celle-ci semble avoir sa place comme application par défaut, avec un aspect analogue à celui des autres logiciels Samsung, comme les applications Notes ou Paramètres.

9to5Google note que Google a précédemment testé la refonte, mais qu’elle est maintenant déployée à grande échelle sur les appareils Galaxy S21 en dehors des États-Unis. L’apparence de l’application étant désormais plus conforme au style de design de Samsung, il sera intéressant de voir si Samsung est tenté de faire de l’application de Google son application par défaut aux États-Unis.