Microsoft a besoin de votre avis pour remplacer la police Calibri par défaut d’Office

Microsoft a besoin de votre aide pour façonner l’avenir de sa suite de produits Office. Cinq nouvelles polices par défaut sont en préparation pour Microsoft 365 — qui couvre Word, Excel et PowerPoint — et Microsoft souhaite recueillir des commentaires sur celle qui est la meilleure. Alors qu’il existe plus de 700 options de polices dans Word, Microsoft a commandé cinq nouvelles polices personnalisées pour Office, afin de s’éloigner de la police Calibri qui est la police par défaut dans Microsoft Office depuis près de 15 ans.

Ces cinq nouvelles polices sans empattement présentent une grande variété de styles, notamment traditionnel, moderne et même inspiré des panneaux routiers et ferroviaires allemands. Microsoft commence aujourd’hui à recueillir des commentaires sur ces cinq nouvelles polices et prévoit d’en définir une comme nouvelle police par défaut d’Office en 2022.

Les cinq potentielles nouvelles familles de polices par défaut sont désormais disponibles en téléchargement pour être testées et comportent différents thèmes. La liste comprend des polices portant les noms uniques de Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford et Grandview. Chacune d’entre elles a été créée par un artiste différent et, selon Microsoft, les conceptions couvrent différentes formes géométriques, humaines et industrielles. « Dans la conception d’une police de caractères, l’espace et les formes entre les lettres sont tout aussi importants que les formes des lettres elles-mêmes », a déclaré l’équipe de conception de Microsoft.

La première des polices, qui porte le nom de Tenorite, ressemble à une police sans empattement (sans-serif) moderne, mais elle est un peu plus chaleureuse et s’inspire du Trade Gothic, selon les designers Erin McLaughlin et Wei Huang. La deuxième police, Bierstadt, s’inspire également du sans-serif mais est plus lisible et plus nette, selon le designer Steve Matteson.

Vous pouvez voir ces deux polices ci-dessous. Notez les terminaisons de traits uniques de la Bierstadt et le style d’affichage étroit de la Tenorite.

Le grand changement interviendra en 2022

Les autres polices — Skeena, Seaford et Grandview — ont été conçues respectivement par John Hudson et Paul Hanslow, Tobias Frere-Jones, Nina Stössinger et Fred Shallcrass, et Aaron Bell. Chacune d’entre elles est basée sur le sans-serif mais présente des sentiments différents. Vous pouvez voir un aperçu de ces trois polices ci-dessous.

Selon le concepteur, Skeena est destinée à être utilisée dans le corps du texte des longs documents. Quant à Seaford, elle est destinée à être un peu plus douce et reconnaissable. Grandview est plutôt destinée à la lecture de textes longs et est tout à fait lisible dans des situations d’affichage non idéales. Je vous laisse juge de ces appréciations.

Bien sûr, chacun a ses propres goûts, et c’est pourquoi Microsoft cherche à connaître vos réactions. Une fois les polices sélectionnées sur la base de sondages et d’autres réactions provenant des réseaux sociaux, Microsoft évaluera laquelle choisir comme vainqueur finale. Vous pouvez vous attendre à ce qu’une police finale soit choisie en 2022, et qu’elle remplace la Calibri comme police par défaut dans Word, PowerPoint, Excel et les autres applications Microsoft 365.