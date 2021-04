Microsoft Teams pour macOS va bientôt disposer de la fonction de suppression du bruit

Par défaut, la fonction de suppression du bruit est configurée pour détecter automatiquement le niveau d’interférence audio et s’adapter en conséquence. Les utilisateurs de Teams peuvent également augmenter ou diminuer manuellement la suppression du bruit en sélectionnant le mode faible ou élevé. Toutefois, Microsoft a noté que les appareils fonctionnant avec la nouvelle puce M1 d’Apple ne prendront pas en charge le mode élevé, et n’a pas expliqué pourquoi ni quand cela pourrait changer.

Toutefois, Microsoft affirme que sa fonction de suppression du bruit est capable de réduire considérablement les interférences audio , ce qui permet aux utilisateurs de Teams de s’entendre plus clairement. Bientôt, ce sera également le cas pour les nombreux utilisateurs de macOS. Selon Microsoft, la fonction commencera à être déployée sur les appareils Mac presque immédiatement et tous les utilisateurs devraient y avoir accès d’ici la fin de l’été.

Comme de nombreuses personnes travaillent encore à la maison, les appels vidéo font toujours partie intégrante de la journée de travail et, par extension, les interruptions des colocataires, de la famille, des animaux et des voisins également.