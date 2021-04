Telegram ajoute de nouvelles applications Web, et de nouvelles fonctionnalités

Si vous êtes sur un iPhone ou un iPad, appuyez sur les symboles plus ou moins et maintenez-les enfoncés pour effectuer une avance ou un retour rapide (ou un saut en avant ou en arrière, si vous préférez). Si vous utilisez un appareil Android, appuyez sur le côté gauche ou droit de l’écran et maintenez-le enfoncé pour effectuer une avance ou un retour rapide, ou appuyez deux fois sur l’un des côtés pour sauter 10 secondes.

Cette mise à jour offre également un lecteur vidéo amélioré pour iOS et Android, avec une mode d’avance rapide et le retour en arrière. L’accès à ce système amélioré est légèrement différent pour les deux plateformes.

L’application principale est toujours l’application Web Telegram . Il y a ensuite la version appelée Telegram Web Z , et une autre appelée Telegram Web K . Ce sont les types de systèmes d’accès différents que vous essayez si vous aimez vraiment Telegram et si vous aimez vraiment essayer de nouvelles fonctionnalités que vous ne pourrez peut-être jamais utiliser à nouveau. Toutes deux prennent en charge les nouvelles fonctionnalités des applications mobiles de Telegram, telles que le mode sombre, les autocollants animés ou les dossiers de discussion, qu’elles ne prenaient pas en charge auparavant. Telegram reste très discrète sur les différences entre les deux versions ; un test rapide n’a montré que des différences visuelles entre les deux versions.