Le Nokia X50 pourrait se vanter de 5 caméras à l’arrière

C’est ce que rapporte NokiaPowerUser, qui affirme avoir entendu dire que le successeur du Nokia 8.3 5G sera doté d’une caméra à cinq lentilles , avec en tête un capteur primaire de 108 mégapixels. Les autres objectifs pourraient apparemment remplir les rôles d’ultra-large, de téléobjectif, de détection de profondeur et de macro, et le smartphone sera apparemment doté d’une optique Zeiss et d’OZO Audio , tout comme le Nokia 8.3 5G.

Nokia est l’une des entreprises qui prévoient d’élargir leur offre d’appareils 5G. Le Nokia 8.3 5G est un solide smartphone de milieu de gamme supérieur, mais il semble qu’il pourrait avoir un successeur beaucoup plus excitant cette année — un avec cinq caméras à l’arrière. Autrement dit, l’appareil serait une fois de plus doté de capacités photographiques impressionnantes.