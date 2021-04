Allons-nous voir un Mac Pro (2021) avec une puce graphique AMD Radeon ?

Néanmoins, les images et les benchmarks qui ont fait l’objet de la fuite restent intrigants, et pourraient faire allusion à une future mise à niveau graphique pour le Mac Pro. Les analystes du secteur affirment depuis des mois que le Mac Pro devrait être mis à jour en 2021, notamment avec un tout nouveau modèle demi-format, bien que la version grand format ne fasse pas encore le saut vers les puces Apple Silicon personnalisées. Cela pourrait être dû au fait qu’Apple attend que davantage de logiciels pro soient disponibles sur la nouvelle architecture de puce, ou parce que les puces haut de gamme d’Apple ne sont pas encore prêtes pour la production.

Le Mac Pro pourrait être sur le point de recevoir une augmentation notable de ses performances. Une nouvelle gamme de cartes graphiques appelée AMD Radeon Pro W6000 Series semble être destinée au Mac Pro , et a été non seulement photographiée mais aussi évaluée. Ces cartes prendront en charge l’architecture Navi RDNA2 d’AMD, offrant une mise à niveau substantielle des performances graphiques du Mac Pro actuel.