Le Microsoft Classroom Pen 2 est un stylet Surface Pen abordable destiné aux étudiants

Microsoft vient de présenter son nouveau Classroom Pen 2 destiné aux élèves utilisant certains ordinateurs portables Windows. Le stylet sera vendu directement et exclusivement aux écoles, et ne coûtera que la moitié du prix du premier Classroom Pen, soit 19,99 dollars seulement.

La société a lancé son premier Classroom Pen en 2019. Ce stylet était vendu 39,99 dollars l’unité. Il était compatible avec tout appareil prenant en charge le protocole MPP (y compris un certain nombre d’appareils Windows non -Surface). Microsoft va encore plus loin avec cette version. Le Classroom Pen 2 est actuellement vendu aux écoles par packs de 20, ce qui revient à un peu moins de 400 dollars.

Le nouveau stylet présente quelques améliorations par rapport à la version originale, comme un boîtier allongé pour une meilleure prise en main et un clip pour stylo à attacher au dispositif. Et comme c’était le cas avec la version originale, le Classroom Pen 2 dispose également de deux boutons, d’embouts de rechange inclus et d’une fente dans laquelle on peut passer une ficelle pour le maintenir attaché à l’appareil.

Microsoft a déclaré que le stylet est « optimisé pour une utilisation avec la Surface Go et la Surface Pro et permet aux élèves de tous âges d’écrire et de dessiner naturellement sur leurs écrans par un design amélioré et un boîtier plus long ». La société n’a pas partagé d’autres détails concernant la compatibilité ou non du Classroom Pen 2 avec d’autres appareils Windows.

Bien que Microsoft ait été un peu timide sur les détails, cette mise à jour permettra aux étudiants de poursuivre plus facilement leur apprentissage à distance. Elle s’inscrit également dans la volonté de Microsoft de repenser et d’améliorer les approches de l’apprentissage en classe, au lieu de s’en tenir éternellement au stylet et au papier.

Concurrencer les Chromebooks

Ce lancement s’inscrit dans le cadre des efforts déployés depuis longtemps par Microsoft pour concurrencer les Chromebooks dans le domaine de l’éducation. (Ces appareils ont connu leur meilleure année en 2020, car de nombreux étudiants du monde entier ont commencé à suivre les cours depuis leur domicile).

Microsoft a travaillé avec des partenaires comme Acer, Dell et Lenovo pour sortir des dizaines de PC sous Windows à moins de 500 dollars au cours des dernières années, parallèlement à des mises à jour de Microsoft Teams qui sont adaptées à l’utilisation en classe. La prise en charge du stylet peut s’avérer indispensable pour les élèves qui souhaitent dessiner des graphiques et prendre des notes sur leur ordinateur portable, et la distribution à grande échelle des Surface Pen pourrait certainement permettre aux enseignants d’économiser du papier et de l’encre.