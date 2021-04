WhatsApp pourrait permettre de supprimer automatiquement les messages après 24 heures

En plus de cela, WhatsApp présente maintenant une nouvelle alerte in-app concernant ses conditions de service mises à jour pour ceux qui ne les ont pas encore acceptées, pour iOS et Android. Ce nouveau message s’affiche à nouveau à l’approche de la date d’entrée en vigueur des nouvelles conditions.

Cette fonctionnalité est en cours de développement et sera disponible dans une prochaine mise à jour pour iOS, Android et l’application Web et de bureau. La même fonctionnalité est déjà disponible dans l’un des rivaux de WhatsApp, à savoir Snapchat. L’emprunt par WhatsApp de la même fonctionnalité ne sera pas une surprise.

WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour une expérience plus respectueuse de la vie privée sur son application où les messages envoyés et reçus peuvent être supprimés automatiquement dans un court laps de temps. Actuellement, cette fonctionnalité n’est disponible que pour une période de 7 jours, mais cela pourrait bientôt changer.