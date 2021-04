Instagram commence à tester les publicités sur les Reels

En plus des publicités pour les Reels, Facebook a également révélé de nouvelles publicités autocollantes pour les Facebook Stories. Certains annonceurs et créateurs auront accès à cette fonctionnalité au cours des prochaines semaines. Découvrez les autocollants publicitaires de Facebook ci-dessous :

Comme le rapporte The Verge, les publicités sur les Instagram Reels peuvent durer jusqu’à 30 secondes. Il y aura une étiquette « sponsorisé » sous le nom d’utilisateur pour indiquer qu’il s’agit de contenu sponsorisé. Contrairement aux publicités sur les Stories, les utilisateurs peuvent aimer, commenter, enregistrer et partager les publicités Reels. Le rapport souligne également que les utilisateurs peuvent sauter les Reels, mais nous devrons attendre de voir si l’entreprise a des plans pour ajouter un minuteur qu’on ne peut pas ignorer pour les premières secondes.

Dans un premier temps, Instagram limitera les publicités sur les Reels à l’Inde, au Brésil, à l’Allemagne et à l’Australie, et prévoit de les étendre à d’autres pays au cours des prochains mois.