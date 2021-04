Intel livre un nombre record de processeurs pour ordinateurs portables

Intel vend davantage de processeurs pour les ordinateurs portables que jamais, grâce à l’augmentation de la demande sur le marché des PC mobiles, stimulée par l’essor du télétravail et les besoins d’apprentissage à distance.

Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats cette semaine, le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a déclaré : « L’écosystème PC, en particulier, connaît une résurgence. Cette dynamique de travail et d’apprentissage à distance liée à la pandémie de la COVID a conduit à davantage de livraisons de PC en 2020 qu’à n’importe quel moment depuis 2012, et cela continue. 2021 s’annonce comme le plus grand marché de PC jamais enregistré. En fait, nous avons expédié davantage de processeurs pour les ordinateurs portables au premier trimestre que dans n’importe quel autre trimestre de notre histoire ».

Alors que Intel n’a pas fourni de chiffre concret sur le volume de ses ventes de processeurs pour ordinateurs portables lors de la conférence téléphonique sur les résultats, PCMag a creusé dans le plus récent dépôt de la US Securities and Exchange Commission d’Intel et a constaté que Intel a vu une augmentation d’environ 54 % des livraisons de processeurs mobiles, d’une année sur l’autre.

Ces chiffres ne se traduisent toutefois pas directement par une hausse des bénéfices, puisque le prix moyen par puce au premier trimestre 2021 a également baissé d’environ 23 %, en grande partie à cause des processeurs moins chers utilisés dans les Chromebooks, dont l’utilisation par les écoles du monde entier a explosé grâce à la pandémie de COVID.

En revanche, les livraisons de processeurs de bureau d’Intel ont diminué d’environ 4 % d’une année sur l’autre, et son groupe de centres de données a vu ses revenus diminuer de 20 % au premier trimestre. Dans l’ensemble, les revenus d’Intel ont diminué d’environ 1 % par rapport au premier trimestre 2020.

La croissance arrive

Intel a beau livrer un nombre record de processeurs pour les ordinateurs portables, il est confronté à une pression croissante de la part de son grand rival AMD, qui a dépassé Intel en parts de marché pour les processeurs de bureau au début de l’année, selon l’étude comparative des processeurs de Passmark Software, avant de reculer légèrement à la deuxième place plus récemment.

Alors que les processeurs de bureau ont un facteur de prestige plus important, les processeurs mobiles pourraient avoir plus d’importance à long terme, car de plus en plus de personnes optent pour des ordinateurs portables plutôt que des PC de bureau, d’autant plus que les ordinateurs portables deviennent plus puissants que jamais. Intel occupe toujours une position dominante sur le marché des processeurs pour ordinateurs portables, avec environ 77 % de parts de marché.

Cet avantage est encore plus grand sur le marché des processeurs pour serveurs, où Intel a près de 96 % du marché pour lui. Il reste à voir comment les processeurs EPYC d’AMD se comporteront dans les années à venir, et maintenant que NVIDIA entre sur le ring des processeurs pour les serveurs avec ses futurs processeurs NVIDIA Grace, Intel devra faire face à deux challengers sur ce marché. Intel affirme qu’elle n’a pas peur, mais elle ne fait aucun doute qu’elle aura un gros combat à mener dans les années à venir.