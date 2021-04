WhatsApp Web fonctionnera bientôt sans votre smartphone

Whatsapp a fait l’actualité presque quotidiennement à cause d’une nouvelle ou d’une autre. En fin de semaine dernière, nous avons vu WhatsApp, Instagram et Facebook en panne pendant quelques minutes. Mais aujourd’hui, je ne parle pas de cela. Selon les rapports, WhatsApp est occupé à créer de nouvelles fonctionnalités pour ses utilisateurs.

Au milieu de toute la controverse entourant la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp, la plateforme sociale travaille très dur pour offrir les meilleurs services à ses utilisateurs. Un rapport récent suggère que WhatsApp envisage de permettre aux utilisateurs de faire fonctionner WhatsApp Web sans que leur smartphone soit connecté à une connexion Internet.

En effet, l’un des principaux inconvénients de l’utilisation de WhatsApp Web est que vous devez garder votre smartphone connecté à Internet. Pour éviter ce désagrément, WhatsApp travaille depuis quelque temps déjà sur le support multi-appareils.

Le géant de la messagerie prépare maintenant un programme de bêta test pour WhatsApp Web. Le programme de test, qui sera bientôt disponible pour les utilisateurs d’Android et d’iOS utilisant les versions bêta de WhatsApp, permettra donc aux utilisateurs de tester la possibilité d’utiliser WhatsApp Web sans garder leurs smartphones connectés à Internet.

Selon WABetaInfo, vous pouvez relier jusqu’à quatre appareils de bureau si vous participez au programme bêta. Il faut garder à l’esprit que les autres utilisateurs de WhatsApp doivent mettre à jour leur application si vous voulez chatter avec eux. En outre, le rapport indique que vous pouvez passer des appels si la personne utilise une version récente de WhatsApp.

Pour l’instant, le programme bêta de WhatsApp Web n’est pas disponible pour tous les utilisateurs de la version bêta de WhatsApp. Cela dit, nous pourrions nous attendre à ce que la société étende le programme bêta à tous les testeurs dans un proche avenir, si possible dans les semaines à venir. Le programme de test serait disponible à la fois pour les applications WhatsApp et WhatsApp Business.

