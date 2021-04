Xiaomi lance ses Mi 11X et Mi 11X Pro en Inde : ils déchirent !

Aux côtés du Mi 11 Ultra, le modèle haut de gamme, Xiaomi a également dévoilé aujourd’hui en Inde la série Mi 11X. Le géant chinois vise à offrir aux utilisateurs une expérience phare à plusieurs niveaux de prix, à partir de seulement 29 999 roupies (330 euros). La série Mi 11X est une version rebrandée de la série Redmi K40 en Inde.

Le Mi 11X est une version rebaptisée du smartphone Redmi K40 qui a été lancé en Chine au début du mois dernier. Le processeur Snapdragon 870 de Qualcomm est à l’honneur ici, avec jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 128 Go de stockage intégré UFS 3.1. Il est livré avec un support de connectivité 5G et exécute MIUI 12.5, la surcouche basée sur Android 11.

Le smartphone est doté d’un écran AMOLED E4 de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux de réponse tactile de 360 Hz. Le panneau arbore une résolution full HD+, soit 2 400 x 1 080 pixels, jusqu’à 1300 nits de luminosité maximale, une compatibilité HDR10+, un support MEMC, et plus encore. Il y a également une caméra frontale de 20 mégapixels, et un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté.

En ce qui concerne les caméras arrière, le Mi 11X comprend un capteur principal Sony IMX582 de 48 mégapixels, un objectif ultra-large de 8 mégapixels et un téléobjectif macro de 5 mégapixels. Il prend en charge l’enregistrement vidéo au ralenti en 4K à 30 fps et 1080 p à 960 fps. L’appareil dispose également de deux haut-parleurs stéréo avec un support Hi-Res Audio et Dolby Audio.

Vous trouverez également une batterie d’une capacité de 4 520 mAh ainsi qu’un support de charge rapide de 33 W par le port USB Type-C à bord du Mi 11X. L’appareil dispose également d’un indice IP53 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Il prend en charge les connectivités Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, A-GPS bi-bande et bien d’autres pour compléter les options de connectivité.

Mi 11X Pro : spécifications

Le design du Mi 11X Pro est le même que celui de la variante standard. Il est équipé du même écran AMOLED E4 de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le reste des spécifications de l’écran reste également le même. Vous avez une caméra frontale de 20 mégapixels incrustée dans l’écran.

Il y a deux différences essentielles entre le Mi 11X standard et les variantes du 11X Pro. Vous avez un processeur phare supérieur et une meilleure caméra.

Le Mi 11X Pro est propulsé par le dernier processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. Cet appareil fonctionne également sous MIUI 12.5, basée sur Android 11.

En portant notre attention sur l’arrière, le module de caméra semble exactement le même, mais comprend maintenant un capteur Samsung HM2 de 108 mégapixels comme capteur principal. Les deux autres capteurs, à savoir un téléobjectif macro de 5 mégapixels et un objectif ultra-large de 8 mégapixels, sont communs aux deux variantes.

Le Mi 11X Pro est également équipé d’une batterie de 4 520 mAh avec une charge rapide de 33 W et arbore des options de connectivité légèrement améliorées, comme le modem Snapdragon X60 5G, le Wi-Fi 6E, et plus encore. Pour ceux qui l’ignorent, le Mi 11X Pro en Inde est une version rebaptisée du Redmi K40 Pro+ (lancé en Chine) ou du Mi 11i (marchés mondiaux).

Prix et disponibilité

Le Mi 11X est proposé à partir de 29 999 roupies (331 euros) pour la variante de base 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis que la variante haut de gamme 8 Go + 128 Go coûte 31 999 roupies (350 euros) en Inde.

Le Mi 11X Pro, quant à lui, est proposé au prix de 39 999 roupies (440 euros) pour la variante de base 8 Go + 128 Go, tandis que la variante haut de gamme 8 Go + 256 Go coûte 41 999 roupies (465 euros) en Inde. Les deux smartphones seront disponibles à l’achat dans trois variantes de couleur, à savoir Lunar White, Cosmic Black, et Celestial Silver.

Ces smartphones seront mis en précommande le 24 avril sur Amazon India. La première vente est prévue pour le 27 avril, selon un tweet officiel. Pour le moment, aucune information sur le lancement en France.