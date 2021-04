Le realme 8 5G avec le processeur Dimensity 700 est lancé en Inde

realme a lancé le realme 8 5G en Inde. L’appareil a d’abord été dévoilé en Thaïlande et maintenant, la société lance ledit appareil sur le marché indien. Le realme 8 5G arbore un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution full HD+, soit 2 400 x 1 080 pixels, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 600 nits. Pour rappel, la version 4G du realme 8 était équipée d’un écran AMOLED avec une fréquence de 60 Hz.

Sous le capot, le realme 8 5G est équipé du processeur MediaTek Dimensity 700, une puce gravée sur un processus de fabrication de 7 nm. Il s’agit du premier smartphone en Inde à être équipé du SoC Dimensity 700. La variante 4G du realme 8, quant à elle, est équipée du processeur Helio G95 de MediaTek gravé en 12 nm. Vous disposez de 4 ou 8 Go de mémoire vive (RAM) avec 128 Go de stockage (extensible jusqu’à 1 To avec une carte micro SD).

Alors que le realme 8 5G apporte une mise à niveau dans le domaine du SoC, des compromis sont faits dans le secteur de l’optique. Vous obtenez un capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture f/1,8 ainsi qu’un objectif monochrome de 2 mégapixels à ouverture f/2,4 et une caméra macro de 2 mégapixels à ouverture f/2,4. Pour les selfies, il y a un capteur de 16 mégapixels à ouverture f/2,1 logé dans la découpe en forme de trou en haut à gauche.

Au cas où vous vous poseriez la question, la variante 4G est équipée d’une configuration à quadruple capteur photo à l’arrière, avec un capteur principal de 64 mégapixels, avec un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels à ouverture f/2,25. Vous n’obtenez pas d’objectif ultra-large sur la variante realme 8 5G, ce qui peut être décevant.

Enfin, vous avez une batterie d’une capacité de 5 000 mAh qui offre un support à la charge rapide de 18 W. L’appareil dispose d’un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté pour déverrouiller l’appareil. Sur le plan logiciel, l’appareil exécute Realme UI 2.0 basé sur Android 11.

Prix et disponibilité

Le realme 8 5G est disponible dans les coloris Supersonic Blue et Supersonic Black sans la marque intrusive « Dare to Leap » à l’arrière.

L’appareil est disponible en deux configurations — 4 Go de RAM +128 Go de stockage et 8 Go +1 28 Go. Le modèle de base de 4 Go est vendu au prix de 14 999 roupies (≈ 166 euros), tandis que le modèle haut de gamme de 8 Go coûte 16 999 roupies (≈ 188 euros). Le realme 8 5G sera mis en vente à partir du 28 avril.

À l’heure actuelle, le modèle est uniquement lancé en Inde, mais pourrait rapidement arriver sur le marché français.