Microsoft annonce de nouvelles fonctionnalités pour le gestionnaire de tâches de Windows 10

Le gestionnaire de tâches de Windows 10 reste un outil essentiel pour les utilisateurs soucieux des performances de leur machine, et heureusement, Microsoft le sait aussi. Il n’est donc pas surprenant que la société ait travaillé dur pour améliorer l’expérience avec le gestionnaire de tâches, avec la plus récente build preview expédiée aux utilisateurs du programme Insider ajoutant deux nouvelles fonctionnalités qui seront les bienvenues.

En effet, la build 21 364 apporte également deux changements importants pour le Gestionnaire des tâches, bien que seul un sous-ensemble du canal Dev les verra après avoir installé la build d’aujourd’hui. Le premier nouveau changement est la clarification des processus pour les dernières builds Microsoft Edge Canary ou Dev, qui affichera dans le Gestionnaire des tâches les différents composants de Edge comme les onglets, les extensions, les processus du navigateur, les plug-ins utilisés, les service workers, et plus encore.

« Cela vous aidera à identifier la consommation de ressources sous Microsoft Edge. La classification est décomposée en plusieurs composants différents comme les onglets, les processus du navigateur (navigateur, processus GPU, Crashpad), les plug-ins utilitaires (Utility: Audio Service Extensions), les service workers dédiés, etc. Il présente également des icônes distinctes pour chaque processus afin de vous aider à les identifier, y compris une icône privilégiée pour le site Web », explique Microsoft.

Bonjour, mode éco !

Ensuite, Microsoft ajoute un mode éco au gestionnaire de tâches. Comme vous pouvez le comprendre en lisant son nom, cette nouvelle fonctionnalité est censée fournir aux utilisateurs un moyen facile de limiter l’utilisation des ressources pour un processus spécifique.

Il va sans dire que cette fonction est utile lorsqu’un processus spécifique consomme trop de ressources et ralentit votre ordinateur. « Le gestionnaire des tâches dispose d’une nouvelle fonctionnalité expérimentale dans cette version, appelée “mode Eco”, qui offre aux utilisateurs la possibilité de limiter les ressources des processus. Il permettra également d’identifier les applications qui fonctionnent déjà en mode Eco. Cette fonctionnalité est utile lorsque vous remarquez qu’une application consomme beaucoup de ressources et que vous souhaitez limiter sa consommation afin que le système donne la priorité à d’autres applications, ce qui entraînera une réactivité plus rapide au premier plan et une meilleure efficacité énergétique », explique la société.

Les deux fonctionnalités pourraient faire partie de la mise à jour 21H2 de Windows 10 prévue à l’automne et sont actuellement disponibles pour les testeurs exclusivement.