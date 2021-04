OPPO travaille aussi sur un dispositif de suivi pour concurrencer le Apple AirTag

Apple a dévoilé son propre tracker d’objets AirTag avec des caractéristiques comme l’UWB (Ultra Wide Band) pour s’attaquer à l’homologue de Samsung. Maintenant, il semble que le géant chinois OPPO va bientôt se joindre à la fête.

En effet, il semble que OPPO sera la prochaine société à jeter son dévolu sur le secteur du dispositif de suivi Bluetooth, puisqu’une fuite d’un nouveau Smart Tag de la société vient d’apparaître sur XDA Developers, après un relais de la populaire source chinoise, Digital Chat Station.

Le dispositif de suivi de OPPO semble se distinguer au moins d’une manière essentielle des autres trackers de suivi du marché en offrant un port USB-C pour recharger les tags, au lieu de nécessiter des piles remplaçables (ou pires encore, des piles inamovibles, comme c’est le cas sur certains dispositifs de suivi de Tile). Cela devrait rendre les nouveaux tags de OPPO un peu plus respectueuse de l’environnement, bien que l’on ne sache pas exactement quel sera l’impact sur l’autonomie par rapport à un système de batterie plus traditionnel.

Pour comparer, les rivaux promettent une autonomie d’un an sur leurs trackers d’objets respectifs, mais vous ne pouvez pas les recharger. Bien qu’Apple ait donné la possibilité de remplacer la pile CR2032 sur les AirTags, une batterie rechargeable pourrait être une option meilleure et plus pratique. Là encore, nous devrons attendre de voir si le traqueur d’objets de OPPO sera doté d’un indice de protection IP pour le protéger des dommages.

Et si les détails sont minces sur le OPPO Smart Tag, la fuite confirme que le tracker prendra en charge l’Ultra Wide Band (UWB) pour un suivi plus précis, analogue au tracker AirTag d’Apple récemment dévoilé, et au SmartTag+ de Samsung (qui a été publié plus tôt en avril).

L’interrogation du réseau

Bien sûr, un tracker Bluetooth est efficace si le réseau de dispositifs qui peuvent le supporter l’est. Tile, leader de longue date dans le domaine des dispositifs de suivi, a passé près d’une décennie à construire son réseau de tags, et le réseau « Localiser » d’Apple est capable d’exploiter les centaines de millions d’iPhone et d’iPad dans le monde pour retrouver les AirTags.

Avec 9 % des parts du marché mondial à la fin de l’année 2020, OPPO peut probablement faire valoir qu’elle a la maturité du marché pour rendre ses trackers efficaces, mais cela dépendra fortement de l’endroit où se trouvent les utilisateurs dans le monde et de la popularité des smartphones OPPO dans cette région.

OPPO organise un événement de lancement le 6 mai en Chine où elle devrait dévoiler une nouvelle Smart TV, le OPPO K9, les écouteurs OPPO Enco Air, et un nouveau OPPO Band. Il y a des chances que le Smart Tag fasse ses débuts le même jour, mais ce n’est qu’une supposition, alors prenez cette information avec des pincettes.