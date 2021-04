Le Huawei Mate 50 Pro devrait être équipé d’une énorme batterie

by

Nous n’avons pas encore vu le Huawei P50 apparaître, mais cela ne va pas nous empêcher de spéculer sur les spécifications que le Huawei Mate 50 pourrait apporter plus tard dans l’année. Et, les derniers rapports suggèrent que l’une des spécifications du futur Huawei Mate 50 sera une batterie d’une capacité de 7000 mAh pour le modèle Pro.

C’est une capacité énorme pour un smartphone grand public, la plupart des autres modèles ne s’en approchant même pas — le Galaxy S21 est équipé d’une batterie d’une capacité de 4 000 mAh, tandis que l’iPhone 12 se contente d’une capacité de 2 815 mAh. La nouvelle a été communiquée à GizChina par des sources chinoises.

Évidemment, l’autonomie ne se résume pas à la capacité de la batterie — la taille de l’écran, la quantité d’énergie consommée par les composants, etc. — mais avec une batterie de 7 000 mAh, on peut penser que le Mate 50 Pro sera supérieur à la moyenne en termes de durée de vie entre deux charges.

À titre de comparaison, le Huawei Mate 40 Pro est arrivé l’année dernière avec une batterie d’une capacité de 4 400 mAh, ce qui représente une augmentation de près de 60 % de la taille de l’appareil — un sacré argument de vente pour Huawei sur ses supports promotionnels.

De nombreuses autres spécifications ont été dévoilées en même temps, bien qu’elles ne semblent pas toutes provenir de la même source : le smartphone prêt pour la 5G sera apparemment alimenté par le processeur Kirin 9000, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne.

Avant, on attend le Huawei P50

L’écran devrait être une dalle OLED de 6,8 pouces, avec une résolution de 2 400 x 1 176 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et il y a apparemment une caméra arrière à quatre lentilles : un objectif principal de 64 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels, un objectif ultra-large de 12 mégapixels et un objectif de profondeur de 0,4 mégapixel.

Bien qu’il soit impossible de confirmer l’exactitude de ses informations, elles semblent être légitimes si l’on se base sur les smartphones Huawei existants. Nous devrions avoir davantage d’indices lorsque le Huawei P50 fera une apparition dans le milieu de l’année.

Le Huawei Mate 50 et sa variante Pro devraient être lancés en octobre, bien que, comme d’habitude, ils ne seront pas équipés d’applications Google et n’auront pas accès au Google Play Store, en raison de l’interdiction commerciale de la société aux États-Unis.