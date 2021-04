La smartwatch Venu 2 de Garmin a une meilleure autonomie et davantage de fonctionnalités

Garmin a mis à jour sa smartwatch haut de gamme Venu pour 2021. La Garmin Venu 2 fait tout ce que la Venu originale fait, mais elle ajoute aussi une série de nouvelles fonctionnalités. Cette montre fonctionne avec un GPS (et GLONASS, GALILEO), un cardiofréquencemètre, un altimètre barométrique, une boussole, un gyroscope, un accéléromètre, un thermomètre, un capteur de lumière ambiante, un moniteur de saturation en oxygène dans le sang et une batterie d’une autonomie de 10 jours en mode smartwatch. Elle dispose d’un écran tactile, d’un affichage couleur et peut se connecter aux appareils Android et iOS.

En outre, elle se décline désormais en deux tailles au lieu d’un seul modèle de 43 mm. La Venu 2 de 45 mm est dotée d’un écran OLED de 1,3 pouce d’une résolution de 416 x 416 pixels. Pour les poignets plus petits (ou ceux qui préfèrent simplement un appareil moins dominant), la Venu 2S de 40 mm est dotée d’un écran OLED de 1,1 pouce de 360 x 360 pixels. Les deux montres disposent d’un mode « always-on » en option. L’écran est un écran tactile AMOLED protégé par le verre Corning Gorilla Glass 3.

Cette version dispose d’une « autonomie améliorée » avec une recharge rapide et un mode d’économie d’énergie, ce qui signifie que le Venu 2 a une autonomie de 11 jours et la 2S de 10 jours (tous deux en mode smartwatch).

Cette série propose également de nouvelles séances d’entraînement HIIT avec des animations à l’écran, ainsi que des profils d’activité pour le HIIT, la randonnée et l’escalade en salle. La Venu 2 fonctionne avec Health Snapshot pour enregistrer et partager des statistiques de santé, et dispose d’un système « d’âge de la condition physique ».

Suivez votre corps

Avec ce système, la montre « estime l’âge du corps » en fonction de l’activité, de la fréquence cardiaque au repos, de l’âge chronologique et du pourcentage de graisse corporelle (si vous disposez d’une balance Garmin Index) ou de l’IMC. La Venu 2 ajoute également un nouveau score de sommeil et des informations grâce à Firtbeat Analytics. Vous trouverez ci-dessous une vidéo de présentation de Garmin sur cette nouvelle série Garmin Venu 2.

La Garmin Venu 2 a un boîtier de 45 mm et un bracelet de 22 mm. La Garmin Venu 2S a un boîtier de 40 mm et un bracelet de 18 mm. Les bracelets fonctionnent avec des raccords en silicone à « dégagement rapide » conformes aux normes industrielles, et la montre possède une lunette en acier inoxydable.

Une modique somme de 400 euros

Tous deux ont un indice d’étanchéité de 5 ATM, ce qui signifie qu’ils sont capables de résister à une pression équivalente à une profondeur de 50 mètres. Cela signifie que vous serez protégé contre les éclaboussures, les averses, la plongée, la natation, ainsi que la pluie et la neige.

Les Garmin Venu 2 et Garmin Venu 2S vous coûteront 400 euros. Ces montres sont disponibles à la vente sur le site Garmin depuis cette semaine.