Google célèbre le Jour de la Terre 2021 en doodle

Ce jeudi 22 avril, c’est la Journée de la Terre, au cours de laquelle des personnes du monde entier se réunissent pour célébrer l’environnement de la planète et sensibiliser le public à la pollution. Le thème de cette année est « Restore Our Earth » (« Restaurer notre Terre ») et met l’accent sur la restauration des écosystèmes de la planète par le biais de processus naturels, de technologies vertes émergentes et d’une pensée innovante.

Pour marquer l’occasion, Google a créé un doodle vidéo qui montre comment nous pouvons tous contribuer à créer un avenir meilleur pour la planète. Notre environnement nous nourrit et, comme le souligne Google, nous pouvons lui rendre la pareille, un jeune arbre à la fois.

La vidéo du doodle montre des personnes apprenant à leurs jeunes à planter des arbres, une leçon transmise d’une génération à l’autre. « Cette année, le doodle annuel de la Journée de la Terre souligne comment chacun peut planter la graine d’un avenir meilleur — un jeune arbre à la fois ! », a écrit Google. « En cette Journée de la Terre — et tous les jours — nous encourageons chacun à trouver un petit geste qu’il peut faire pour restaurer notre Terre. Ce geste ne manquera pas de prendre racine et de s’épanouir en quelque chose de magnifique », ajoute la société.

Grâce à leurs feuilles et à leur écorce, les arbres contribuent à ralentir le changement climatique et à améliorer la qualité de l’air en absorbant le dioxyde de carbone, l’un des principaux éléments contribuant à l’effet de serre. Ils aident également à préserver les sols et à soutenir la faune et la flore.

« Restore Our Earth »

Le doodle montre une variété d’arbres en cours de plantation, ce qui pourrait contribuer à atténuer le changement climatique. Selon une étude publiée dans la revue Science en 2019, en plantant plus d’un 500 000 000 000 d’arbres, nous pourrions capturer environ 205 gigatonnes de carbone, ce qui réduirait le carbone atmosphérique d’environ 25 % et annulerait environ la moitié de tout le carbone émis par les humains depuis 1960.

EarthDay.org, l’association à but non lucratif qui organise chaque année cette célébration, organise ce jeudi un événement diffusé en direct qui comprendra des ateliers, des débats et des spectacles musicaux reflétant le thème de cette année. L’événement débutera à 18 heures, heure française, et réunira des leaders mondiaux du climat, des militants, des chefs d’entreprise et des artistes.