Windows 10 peut exécuter des applications GUI Linux directement dans WSL2

Il y a quelques décennies, les pouvoirs en place chez Microsoft qualifiaient Linux et l’open source en général de cancer. Aujourd’hui, la société les a pratiquement adoptés et même étendus, en acquérant GitHub et en permettant à Linux de fonctionner presque nativement dans Windows. Ce dernier, officiellement nommé Windows Subsystem for Linux, est peut-être l’une des meilleures et des plus déroutantes incarnations de son nouvel amour pour Linux.

Le Windows Subsystem for Linux (WSL) de Microsoft a permis aux utilisateurs d’installer une distribution Linux et d’exécuter des applications en ligne de commande depuis le premier lancement de Windows 10 en 2015. Initialement destiné aux développeurs qui voulaient être en mesure d’utiliser des outils Linux sans redémarrer ou charger une machine virtuelle, WSL a récupéré un certain nombre d’améliorations et de fonctionnalités au fil des ans.

Maintenant, il obtient la plus grande mise à jour à ce jour. À partir de la build 21364 destinée aux membres du programme Insider Preview de Windows 10, WSL n’est plus seulement pour les outils de ligne de commande. Vous pouvez utiliser WSL pour exécuter une application Linux de bureau avec une interface utilisateur graphique (GUI) sur Windows.

Microsoft a surnommé la nouvelle fonctionnalité WSLg (g pour GUI), et la société vise toujours principalement les développeurs. Ainsi, dans un article de blog annonçant la nouvelle fonctionnalité, Microsoft met en avant certains des logiciels que les développeurs pourraient vouloir utiliser, notamment :

IDE (Environnement de développement) Linux

Construire et tester des applications Linux à partir d’un environnement Windows

L’exécution d’applications exclusivement Linux

Mais les développeurs et les utilisateurs occasionnels pourront également utiliser WSLg pour exécuter des applications exclusivement Linux qui, autrement, ne seraient pas disponibles pour Windows. Entre autres choses, Microsoft note qu’il y a un support pour les graphiques 3D accélérés par le matériel et pour l’enregistrement et la lecture audio en utilisant le micro, les haut-parleurs et autres matériels audio de votre ordinateur Windows.

Vous pouvez trouver plus de détails sur le fonctionnement de WSLg dans l’article de Microsoft et dans un article complémentaire sur l’architecture de WSLg, mais en résumé, le Windows Subsystem for Linux pour Linux comprend désormais une « distro système complémentaire, contenant un Wayland, un serveur X, un serveur audio pulsé et tout ce qui est nécessaire pour faire communiquer les applications GUI Linux avec Windows ».

Uniquement pour les Insiders

Ainsi, lorsque vous installez Ubuntu, Debian, openSUSE, Kali ou une autre distribution Linux sur un PC Windows 10, puis que vous installez des applications GUI Linux, le logiciel compagnon WSLg se chargera des aspects graphiques et audio. Vous pouvez également trouver le code source de WSLg sur GitHub.