iOS 14.5 sort la semaine prochaine, voici ce que ça va changer pour votre iPhone et iPad

Apple a récemment expédié la version RC d’iOS 14.5, et maintenant la société a confirmé qu’une nouvelle mise à jour logicielle majeure pour iPhone et iPad serait lancée la semaine prochaine à la suite de son événement « Spring Loaded ».

En d’autres termes, nous ne sommes plus qu’à quelques jours de la mise en ligne de la nouvelle mise à jour du système d’exploitation, et les utilisateurs qui ne peuvent pas attendre la mise en production d’iOS 14.5 peuvent maintenant télécharger la version « release candidate » pour l’essayer en avance.

Sans aucun doute, iOS 14.5 est la mise à jour la plus importante depuis qu’Apple a lancé iOS 14 à l’automne dernier. Et la société elle-même fournit un résumé de ce à quoi il faut s’attendre dans la prochaine mise à jour du système d’exploitation.

« iOS 14.5 inclut la possibilité de déverrouiller l’iPhone avec l’Apple Watch tout en portant un masque, ajoute la prise en charge du AirTag, et introduit des variations de teintes de peau distinctes pour les emojis en couple. Siri ajoute des options vocales plus diversifiées, et App Tracking Transparency vous permet de contrôler les applications qui sont autorisées à suivre votre activité à travers les apps et les sites Web d’autres entreprises », explique la société.

Apple Plans, de réelles nouveautés

En outre, iOS 14.5 comprendra également des améliorations majeures pour Apple Plans, puisque l’application se dote de rapports d’incidents inspirés de Waze de Google.

Les utilisateurs d’Apple Plans pourront donc signaler des accidents et d’autres dangers directement dans l’application, les autres utilisateurs étant ensuite alertés lorsqu’ils s’approchent du lieu du signalement. C’est quelque chose qui existe depuis un certain temps dans Waze, donc sans aucun doute, c’est une mise à jour qui sera utile à de nombreux utilisateurs d’iPhone qui se tournent vers leurs appareils pour la navigation.

iOS 14.5 sera également accompagné d’un nouveau système d’étalonnage de la santé de la batterie qui fournira aux utilisateurs des informations plus précises sur l’état de leurs batteries et sur la nécessité ou non de les entretenir.

Préparez-vous dès lundi

La mise à jour vers iOS 14.5 commencera la semaine prochaine. Cela pourrait être n’importe quand à partir de lundi — et je ne manquerais pas de publier un article lorsque je verrais la mise à jour en ligne. Pour mettre à jour votre iPhone ou iPad, ouvrez les Réglages, faites défiler vers le bas jusqu’à Général, trouvez « Mise à jour du logiciel », et voyez si vous êtes prêt à rouler.