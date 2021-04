Le smartphone de gaming Redmi K40 Game Enhanced Edition sera dévoilé le 27 avril

En ce qui concerne l’optique, la configuration à trois caméras du Redmi K40 Game Enhanced Edition pourrait comporter un capteur principal de 108 mégapixels ou de 64 mégapixels. Bien que les détails sur les deux autres objectifs soient rares pour le moment, nous pouvons nous attendre à ce que l’appareil dispose d’un objectif ultra-large de 8 mégapixels et d’un capteur téléobjectif de 5 mégapixels, comme sur les Redmi K40 Pro et Pro+.

En dehors des images de teasing, Xiaomi a également enregistré deux appareils avec les numéros de modèle M2102K10C et M2104K10C auprès de l’autorité 3C en Chine. Ces appareils sont supposés être les deux variantes du Redmi K40 Game Enhanced Edition. Ils sont dotés d’une connectivité 5G et d’une recharge ultra-rapide de 67 W.

Et aujourd’hui, Redmi a confirmé la date de lancement de son premier smartphone de gaming, que la société avait annoncé depuis un certain temps . Ce smartphone dédié aux joueurs sera lancé sous la série Redmi K40 en Chine le 27 avril et appelé le Redmi K40 Game Enhanced Edition .