Microsoft, Google et d’autres acteurs s’associent pour améliorer la compatibilité des navigateurs

Microsoft Edge est désormais disponible sur toutes les grandes plateformes de bureau et mobiles. Ainsi, outre Windows 10, il peut également être téléchargé sur Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Linux et macOS. Les versions mobiles de Microsoft Edge sont également disponibles, puisque Microsoft a déjà lancé Edge sur Android et iOS.

Aujourd’hui, Microsoft a annoncé qu’elle s’était associée à Google et à une série d’autres entreprises pour la création de #Compat2021 , un nouvel effort en matière de navigateur dont le but est d’améliorer la compatibilité pour tous .

La migration de Microsoft vers le moteur Chromium pour Edge a permis à l’entreprise de devenir enfin l’un des grands acteurs du marché des navigateurs, et en même temps, de contribuer au développement de cette technologie non seulement pour son propre bien, mais aussi pour d’autres entreprises.