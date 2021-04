by

Google Meet : nouvelle interface, option d’économie de données et fonds d’écran vidéo

Google Meet fait peau neuve : la plateforme d’appels vidéo présente une nouvelle interface utilisateur, une option d’économie de données pour réduire les coûts de bande passante et de nouveaux arrière-plans vidéo, entre autres changements. Cependant, le plus important est sans doute ce qui ne change pas, puisque Google maintient la gratuité de Meet, au moins jusqu’en juin.

Si certains des changements apportés par Google rattrapent ce qui est proposé dans Zoom ou Microsoft Teams, ils constituent des ajouts indispensables.

L’économie de données de Google Meet est également axée sur la rentabilité. Actuellement, Meet s’efforce de fournir la meilleure qualité vidéo et audio possible en fonction de la bande passante de votre connexion, ce qui convient parfaitement aux forfaits de données mobiles illimitées.

Cependant, pour ceux qui ne sont pas aussi libres, la fonction limitera l’utilisation des données de Meet sur les réseaux mobiles. Cela « vous permettra, à vous et à votre interlocuteur, d’économiser sur le coût des données, ce qui est particulièrement important dans les pays où le coût des données peut être élevé, comme l’Inde, l’Indonésie et le Brésil », explique Dave Citron, directeur de la gestion des produits Google Duo et Google Meet.

Entre-temps, une nouvelle interface a été mise en place pour Meet, en particulier pour les utilisations courantes comme le partage d’écran et l’affichage du contenu des présentations. Selon Dave Citron, à partir du mois prochain, il sera possible d’épingler plusieurs tuiles au sein de l’interface utilisateur, de manière à ce qu’un présentateur et ses diapositives soient toujours affichés, tandis que le redimensionnement, le repositionnement ou la dissimulation complète de votre propre flux vidéo seront également proposés. Selon les chercheurs, le fait de se voir constamment dans les appels vidéo est un facteur clé de la « fatigue du zoom ».

Même si la disposition des participants change, souligne Citron, leurs noms resteront toujours visibles.

Le plein de nouveautés

Parallèlement à ces améliorations de l’interface utilisateur, Google transpose le mode faible luminosité de Meet sur mobile à la version Web. Cette fonctionnalité ajustera automatiquement la vidéo de votre webcam pour vous rendre plus visible si vous vous trouvez dans une pièce sombre. Elle ajustera également votre vidéo si vous avez trop de lumière provenant d’une fenêtre derrière vous par une journée ensoleillée. Cette fonction d’ajustement de la lumière sera disponible pour tous les utilisateurs de Meet sur le Web dans les semaines à venir.

Les abonnés à Google Workspace (payant) auront également accès à une nouvelle fonction d’auto-zoom dans Google Meet dans les mois à venir. Cette fonction alimentée par l’IA vous suivra et vous positionnera directement devant la caméra si vous vous déplacez. Dans les semaines à venir, Google ajoutera également le remplacement des arrière-plans vidéo à Google Meet, ce qui vous permettra de choisir entre une salle de classe, une fête et une forêt pour remplacer votre arrière-plan. D’autres arrière-plans vidéo seront également disponibles à l’avenir.